Сызранец, устроивший пьяное ДТП, отправится на принудительные работы

Сызранский районный суд вынес приговор местному жителю, участвовавшему в ДТП. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
19 августа 2022 г. пьяный мужчина без водительских прав ехал на ВАЗ-21093 по дороге от трассы М-5 к селам Старая Рачейка и Смолькино. На 33 км он съехал в левый кювет и врезался в дерево. В результате аварии тяжкие травмы получил пассажир.
Суд назначил автомобилисту три года принудительных работ и еще на два года лишил водительских прав.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!