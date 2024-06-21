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Суды Происшествия

Сызранец, устроивший пьяное ДТП, отправится на принудительные работы

СЫЗРАНЬ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский районный суд вынес приговор местному жителю, участвовавшему в ДТП. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

19 августа 2022 г. пьяный мужчина без водительских прав ехал на ВАЗ-21093 по дороге от трассы М-5 к селам Старая Рачейка и Смолькино. На 33 км он съехал в левый кювет и врезался в дерево. В результате аварии тяжкие травмы получил пассажир.

Суд назначил автомобилисту три года принудительных работ и еще на два года лишил водительских прав.

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