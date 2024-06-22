В Самаре перед судом предстанет создательница финансовой пирамиды

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, которая создала финансовую пирамиду. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 г. учредитель зарегистрированной в государстве Содружество Доминики компании "Delston Capital Group, Inc" создала преступную группу, в которую вовлекла своего сына и еще двух жителей Самарской области.

Организация принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Представители компании в регионе открыли три офиса в Самаре, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и разместили информацию в сети Интернет. Полученные от клиентов инвестиции отправлялись в Москву для дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников организованной преступной группы.

В период с октября 2015 г. по ноябрь 2016 г. создатели финансовой пирамиды похитили у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан свыше 11 млн рублей.

В 2021 г. трое участников преступной группы осуждены Демским районным судом г. Уфы и приговорены к наказанию в виде лишения свободы. Тогда же создатель пирамиды скрылась от органов предварительного следствия, была объявлена в международный розыск и затем задержана в январе 2024 г. по прибытии на территорию Российской Федерации.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой — апартаменты в Турецкой Республике.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.