Нападающим "Крыльев Советов" Владимиром Писарским интересуется "Балтика"

"Балтика" заинтересована в трансфере 28-летнего российского нападающего "Крыльев Советов" Владимира Писарского, пишет metaratings.ru.
Калининградцы вступили в переговоры и с игроком, и с "Крыльями Советов", которые готовы рассматривать варианты трансфера Писарского. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 млн евро.
Накануне Писарский отказался от перехода в махачкалинское "Динамо".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!