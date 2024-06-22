Нападающим "Крыльев Советов" Владимиром Писарским интересуется "Балтика"

"Балтика" заинтересована в трансфере 28-летнего российского нападающего "Крыльев Советов" Владимира Писарского, пишет metaratings.ru.

Калининградцы вступили в переговоры и с игроком, и с "Крыльями Советов", которые готовы рассматривать варианты трансфера Писарского. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 млн евро.

Накануне Писарский отказался от перехода в махачкалинское "Динамо".