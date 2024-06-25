"Пари НН" интересуется форвардом "Крыльев" Владимиром Писарским

"Пари НН" рассматривает вариант с трансфером форварда "Крыльев Советов" Владимира Писарского, сообщает "РБ Спорт".
В прошлом сезоне 28-летний Писарский получил две травмы и провел в чемпионате всего 18 матчей, в которых забил три мяча.
Ранее в СМИ появлялась информация, что форвардом самарцев также интересуется "Балтика".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!