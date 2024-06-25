"Пари НН" интересуется форвардом "Крыльев" Владимиром Писарским

"Пари НН" рассматривает вариант с трансфером форварда "Крыльев Советов" Владимира Писарского, сообщает "РБ Спорт".

В прошлом сезоне 28-летний Писарский получил две травмы и провел в чемпионате всего 18 матчей, в которых забил три мяча.

Ранее в СМИ появлялась информация, что форвардом самарцев также интересуется "Балтика".