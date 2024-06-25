В Самаре отреставрируют памятник архитектуры на углу Степана Разина и Пионерской

УГООКН Самарской области согласовало проект реставрации и ремонта памятника архитектуры "Жилой дом на участке А. А. Афанасьевой" на ул. Степана Разина, 48/Пионерской, 28а, в Самаре, сообщает пресс-служба ведомства. Красивый особняк с элементами викторианского стиля приспособят для современного использования. Сейчас в нем расположены медучреждения.
Проектом предусмотрена реставрация фасадов, крыши, перепланировка и ремонт интерьера. Стены здания, столбы въездных ворот отреставрируют с воссозданием утраченных элементов, в том числе балконов. Будет выполнена гидроизоляция фундамента, ремонт приямков. Кровельное покрытие заменят, сохранив форму крыши.
С фасадов уберут поздние конструкции. У здания появятся новые двери и окна, лестницы, ворота и ограждения.
Обширные работы пройдут внутри дома. Специалисты отреставрируют первоначальные элементы — чугунные лестницы, кремоны, метлахскую плитку. Все инженерные коммуникации приведут в порядок. В комнатах выполнят современный ремонт.
Последние комментарии
Достойная организация!
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.
Долго пришлось преодолевать коммерческие препоны. Но свершилось!
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.