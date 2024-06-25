В Самаре отреставрируют памятник архитектуры на углу Степана Разина и Пионерской

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УГООКН Самарской области согласовало проект реставрации и ремонта памятника архитектуры "Жилой дом на участке А. А. Афанасьевой" на ул. Степана Разина, 48/Пионерской, 28а, в Самаре, сообщает пресс-служба ведомства. Красивый особняк с элементами викторианского стиля приспособят для современного использования. Сейчас в нем расположены медучреждения.