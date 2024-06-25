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Экология Общество

Самарцы проголосовали за смену зоны под парком им. 60-летия Советской власти

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала результаты общественных обсуждений по смене зонирования территории лесопарка им. 60-летия Советской власти с зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий).

Фото: Юлия Шехмаметьева

Напомним, обсуждения по территории площадью 125 га были организованы "в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности". Они проходили с 28 мая по 24 июня.

Всего поступило 825 мнений. Из них 539 - положительных, а 208 - отрицательных. Свое мнение также высказал 61 человек, не зарегистрированный на территории города. Кроме того, поступило 17 предложений.

Многие отрицательные мнения содержат лишь одно слово - "против". Из аргументированных мнений, следует, что противники смены зонирования выступают за благоустройство парка: "Хочется видеть благоустроенный и красивый парк!", "Это исключает возможность дальнейшего развития парка".

Сторонники смены зонирования, считают, что это позволит сохранить парк от застройки и вырубки.  "Надеюсь, что подобным шагом удастся сохранить Лесопарк для жителей нашего города!", "Давно уже пора это сделать и прекратить вырубку и застройку Лесопарка", "Необходимо обязательно перевести ВСЮ территорию лесопарка имени 60-летия Советской власти в Кировском районе на зону Р-4. Только такое изменение позволит сохранить лесопарк от массовой коммерческой застройки", - пишут участники слушаний.

При этом в пояснениях к результатам слушаний отмечается, что не поступило ни одного мнения от участников общественных обсуждений, проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, не поступали. "Иные участники" в соответствии с Градостроительным кодексом РФ не являются участниками обсуждений.

"Однако, в связи с тем, что большинство жителей городского округа Самара, в том числе проживающие в непосредственной близости от рассматриваемой на общественных обсуждениях территории, высказали положительные мнения в отношении проекта, который рассматривался на общественных обсуждениях, считаем целесообразным учесть большинство голосов", - считают в департаменте градостроительства Самары.

Отметим, что ранее проект строительства в лесопарке высоток планировало реализовать аффилированное бизнесмену Бенику Айвазяну ООО "Лагуна", которому принадлежит около 25 гектаров.

Однако власти города сменили зонирование территории на Р-3, что сделало строительство на ней невозможным. Компания безуспешно добивалась компенсации потерь в 2,4 млрд рублей.

В марте 2024 г. стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земель парка.

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