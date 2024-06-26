Житель Новокуйбышевска пырнул ножом подростка, подумав, что тот ищет закладку

Самарский областной суд 24 июня оставил в силе приговор жителю Новокуйбышевска, ударившего ножом подростка. Об этом сообщили в суде.

Из материалов дела следует, что в феврале 2023 г. мужчина, находясь у себя дома,через камеру видонаблюдения заметил во дворе ранее неизвестного ему несовершеннолетнего. Он принял подростка за "лицо, причастное к незаконному обороту наркотических средств".

Мужчина подошел к несовершеннолетнему и без каких-либо объяснений нанес ему удар в живот кухонным ножом. Ранение впоследствии было оценено как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый признал вину и пояснил, что ошибочно принял потерпевшего за искавшего «закладку» с наркотиками.

Приговором Новокуйбышевского городского суда от 28 февраля 2024 г. мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденный обратился в Самарский областной суд с апелляционной жалобой, посчитав приговор чрезмерно суровым. Однако судебная коллегия по уголовным делам областного суда согласилась с выводами первой инстанции и оставила решение в силе.