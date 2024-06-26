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Суды Происшествия

Жителя Самары осудили за попытку подкупить сотрудника фонда капремонта

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по делу о покушении на подкуп сотрудника Фонда капитального ремонта. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2023 г. около служебного входа здания регоператора Фонда обвиняемый через свою сестру, ничего не знавшую о преступлении, передал сотруднику 50 тыс. руб. и бутылку коньяка. Предполагалось, что за это ООО "Агростроймонтаж-2" избежит претензионно-судебной деятельности со стороны фонда. Сотрудник фонда отказался принять деньги и алкоголь.

Суд назначил самарцу штраф 1 млн рублей. Арест, наложенный на имущество осужденного, сохранили до полного исполнения наказания.

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