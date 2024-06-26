Жителя Самары осудили за попытку подкупить сотрудника фонда капремонта

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по делу о покушении на подкуп сотрудника Фонда капитального ремонта. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В апреле 2023 г. около служебного входа здания регоператора Фонда обвиняемый через свою сестру, ничего не знавшую о преступлении, передал сотруднику 50 тыс. руб. и бутылку коньяка. Предполагалось, что за это ООО "Агростроймонтаж-2" избежит претензионно-судебной деятельности со стороны фонда. Сотрудник фонда отказался принять деньги и алкоголь.
Суд назначил самарцу штраф 1 млн рублей. Арест, наложенный на имущество осужденного, сохранили до полного исполнения наказания.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!