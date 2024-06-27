Самарцы не поддержали проект застройки хлебозавода №4

Мэрия Самары 27 июня опубликовала заключение о результатах публичных слушаний по планам застройки жилыми высотками площадки бывшего хлебозавода №4.

Напомним, под застройку предлагается отвести 12,3 тыс. кв. м на ул. Банной в поселке Мехзавод. Собственником этой территории сейчас является ООО "Специализированный застройщик "25-й квартал". Компания и вступила заявителем по общественным слушаниям, обратившись за разрешением на условно разрешенный вид использования участка.

По заявке поступило 98 мнений, из которых 41 - положительное, а 45 - отрицательное. Также поступило три предложения и девять мнений от граждан без самарской прописки.

Высказавшиеся против застройки возражали именно против высоток, а также обращали внимание на и без того острую транспортную проблему. Поддержавшие строительство мотивировали свое мнение необходимостью развивать эту часть города.

Впрочем, департамент градостроительства рекомендовал не учитывать все поступивший мнения. Дело в том, что никто из участников слушаний не проживает на территориях, в пределах которых проводилось обсуждение.