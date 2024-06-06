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Девелопмент Строительство и недвижимость

В Самаре еще один хлебозавод застроят жилыми высотками

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары объявила о начале очередных общественных обсуждений по планируемому строительству. На суд горожан представили заявку на застройку площадки на улице Банной в поселке Мехзавод. Там располагается хлебозавод № 4.

Фото: google.ru/maps

"Заявитель попросил предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 12323,1 кв.м — многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)", — говорится в объявлении мэрии.

Общественные обсуждения продлятся до 27 июня. Документы по застройке будут доступны жителям с 13 июня — в департаменте градостроительства и на сайте мэрии. Там же можно будет оставить свои отзывы и предложения.

Хлебозавод № 4 построили в 1954 году. Он обеспечивал хлебом Красноглинский район. После перестройки предприятие стало муниципальным — оно находилось в собственности администрации Самары. В 2000-х годах городские власти преобразовали его в ОАО и пытались продать, но в итоге хлебозавод обанкротился. В 2012 году производство выкупил бизнесмен Виталий Дынников из Ульяновской области и учредил ООО "Самарский хлебозавод № 4". Но спустя два года и эта компания была признана банкротом по инициативе владельца, а предприятие закрылось.

С тех пор площадка пустует. Кто будет ее осваивать, в документах администрации не указано. Однако, по данным Росреестра, собственником территории сейчас является ООО "Специализированный застройщик "25-й квартал".

Как указано в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, компания молодая — зарегистрирована в 2022 году. Уставной капитал — 20 млн рублей. Занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Учредителем "25-го квартала" является Андрей Командровский. Как пишут СМИ, его отец Александр Командровский практически всю свою жизнь проработал на самарском предприятии "Мостотряд № 21" Треста "Мостострой № 3" (г. Саратов), пройдя путь от мастера до начальника. В 2000-х предприятие находилось под контролем ГК "СОК".

У Андрея Командровского есть еще несколько строительных фирм — ООО "СЗ "Победа" и ООО "Капитал Групп". Последнее управляет компанией "Проперт бюро", которая оказалась в эпицентре скандала, связанного с продажей дома на территории санатория Чкалова. 

Сейчас в Самаре девелоперы ведут освоение еще нескольких площадок закрытых хлебозаводов. На 9-м (находится на Московском шоссе, у рынка "Караван") построили ЖК "Королев". Сейчас ГК "Берег" возводит там ЖК "Король Лев".

Площадку хлебозавода № 2 на улице Спортивной (в районе железнодорожного вокзала) готовит к застройке компания "Владимир". Осложнило работу обнаружение руин Всесвятского кладбища.

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