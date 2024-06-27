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Строительство Строительство и недвижимость

Самарский проект жилых башен "Баланс Towers" вышел на федеральный уровень

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект жилых башен "Баланс Towers", о котором в Самаре впервые услышали около года назад, на прошлой неделе приобрел федеральный статус, попав в ТОП-3 лучших строящихся жилых небоскребов России, по версии престижной премии в сфере девелопмента URBAN AWARDS.

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Об этом было заявлено на публичном обсуждении итогов первого года реализации проекта с девелопером "Баланс Towers", генеральным директором "Альянс-Менеджмент" Данилом Либуркиным. Встреча прошла 25 июня в формате public talk ("Честное слово").

Как заявили в "Альянс-Менеджмент", девелопер пока единственный в Самаре, кто поддерживает такой формат открытого разговора с городом, и это уже стало хорошей традицией.

На встрече, где обсуждались не только итоги, но и дальнейшие планы компании от первого лица, присутствовали гости — резиденты "Баланс Towers", и все, кто интересуется проектом. Дискуссия транслировалась в режиме онлайн в одной из социальных сетей, и присоединиться с вопросами смогли все желающие.

В начале встречи Данил Либуркин напомнил, что к созданию проекта причастны известные столичные компании, а повышение статуса проекта было заложено с самого начала. Архитектурную концепцию жилых башен "Баланс Towers" создало бюро T+T architects, которое вошло в ТОП-30, по версии журнала Forbes. Это не просто бюро с московской пропиской, но и с большим пулом проектов и заказчиков из сферы девелопмента, среди которых: ФСК, MR групп, Гранель, Форум-Групп, Capital Group и Талан.

Еще один столичный партнёр проекта — федеральная консалтинговая компания RRG, которая разработала концепцию коммерческой инфраструктуры. Компания и ее основатель Денис Колокольников уже 25 лет занимаются созданием локальной инфраструктуры для крупнейших федеральных девелоперов, их ключевые принципы и подходы были специально адаптированы для жилых башен "Баланс Towers".

В наши дни так называемая "тапочная доступность" всех магазинов для резидентов становится важнейшим атрибутом бизнес-класса наряду с хорошей планировкой и инженерными решениями. Разумеется, что качество таких коммерческих пространств должно быть выведено на новый уровень.

По словам девелопера, в концепцию проекта самого высокого жилого здания в Поволжье было внесено несколько существенных дополнений: на высоте 130 м в нем будет расположена смотровая площадка с видом на городскую панораму и Волгу с Жигулевскими горами.

Апгрейд коснулся и транспортной инфраструктуры: появились зарядные станции для электромобилей и навигация по разгрузке материалов во время ремонта в паркинге в специальных лифтовых зонах. Большое внимание было обращено на комфорт резидентов: так, абсолютно все лифты в секциях будут с прямым доступом в паркинг и на этажи с коммерцией.

Проект получил одобрение в ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" — это единственная организация в стране, где экспертизу проходят уникальные инфраструктурные проекты: ГЭС, космодромы, объекты обороны и безопасности, взлетные полосы и ж/д пути и все столичные небоскребы. Такие высокие требования девелопер выставил сам себе, чтобы построить образцово-показательный небоскреб, который станет знаковой доминантой города.

Для Данила Либуркина этот проект — настоящий вызов себе и городу. "Сейчас мы реализуем доработанный проект, которому нет аналогов в регионе по многим параметрам: архитектурная концепция, сложность строительства, оригинальные инженерные решения, высотность домов", — подчеркнул он.

Улучшение проекта самых высоких самарских башен — живой процесс. "В эпицентре доработки — элементы благоустройства территории. Мы хотим сделать лучшее благоустройство в городе: с максимальным озеленением, интересными смыслами и таким двором, в котором было бы комфортно находиться жителям всех возрастов. Я предполагаю, что в конце этого года мы уже сможем презентовать все решения" — добавил Либуркин. В поле зрения авторов проекта находятся все общественные пространства — входные группы подъездов, лобби и так далее.

Модератор встречи — коммерческий директор компании "Альянс-Менеджмент" Мария Иванова, отметила, что современным покупателям недвижимости нужно привыкать использовать иной потребительский опыт и знать больше о жилом комплексе, где они планируют жить. "В том числе своими запросами стимулировать девелоперов становиться лучше и делать качественные проекты. У потребителей есть желание быть экспертом — разбираться во всех сферах. Недвижимость не должна стать исключением. Важно понимать, что ты покупаешь. Можно ли будет квартиру оставить детям и внукам, захотят ли они в ней жить? Будет ли проект актуален через 10–15 лет. Тренды меняются, застройщикам нужно работать на перспективу, что мы и делаем", — сказала Иванова.

В дискуссии приняли участие и федеральные эксперты. Управляющий партнер федеральной группы компании RRG Денис Колокольников рассказал о своем личном участии в создании проекта в части формирования концепции коммерческой инфраструктуры, которая займет 13% от общей площади "Баланс Towers", что в среднем в 3–4 раза больше, чем в других новых проектах.

"Важно сформировать не только архитектурный облик, но и создать образ жизни и предусмотреть все сервисы. Три уровня коммерции в "Баланс Towers" будут иметь разное наполнение. Первые два этажа будут с отдельным входом и как с внешним доступом, так и с прямым доступом из жилой части дома. Третий этаж станет местом встреч для резидентов и их гостей — центр заботы о себе "Баланс" с зоной коспортинга, кофейней, сервисными услугами красоты и здоровья, а для организации всех этих сервисов мы предусмотрели инженерный комфорт для будущих арендаторов высокого уровня, лучших в своем сегменте", — отметил эксперт.

По мнению Олега Никитенко, руководителя компании ОКТОГОН, эксперта в области градостроительства и урбанистики, девелоперу "Альянс-Менеджмент" удалось не только соблюсти интерес общественных и частных интересов, но и уловить дух города.

"Башни "Баланс Towers" станут воротами в деловую часть города, очень дружелюбными и узнаваемыми. Девелопер подошел к строительству высотного здания со всей деликатностью, проект будет помогать развиваться территории рядом и повысит капитализацию места. Соответствовать месту и контексту — это важно, начиная от названия проекта и заканчивая архитектурой и наполнением. Думать о том, будет ли дом актуальным через 10–20 лет — важнейшая миссия девелопера, а любой проект — это его высказывание и диалог с городом", — уверен эксперт.

В заключение дискуссии Мария Иванова отметила, что все уже внесенные изменения, а также предстоящие улучшения проекта получили высокую оценку федеральных экспертов, доверие инвесторов и вывели "Баланс Towers" за рамки регионального контекста на федеральный уровень.

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