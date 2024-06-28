Волонтеры "Самаранефтегаза" благоустроили родник в Алакаевке

Работники предприятия "Самаранефтегаз" взяли под свою опеку родник в селе Алакаевка Кинельского района. Родник расположен в удобном месте, и воду из него охотно набирают как местные жители, так и туристы, приезжающие осматривать достопримечательности села.

Поэтому природный ключ нуждается в постоянной заботе, и нефтяники проводят экологический десант в Алакаевке не в первый раз. В этом году волонтеры спилили сухостой, убрали валежник и траву, покрасили скамейку и лестницу с перилами. Несколько лет назад этот родник также был благоустроен — тогда же здесь была установлена и специальная табличка с названием ключа и памяткой, как следует вести себя вблизи водоемов.

"Наше предприятие в рамках социально-экономического партнерства на протяжении многих лет помогает муниципалитетам решать вопросы, связанные с восстановлением и обустройством природных источников, — рассказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре — пресс-секретарь АО "Самаранефтегаз" Наталья Сычева. — Такие проекты при помощи нефтяников за последние 15 лет реализованы в Богатовском, Борском, Исаклинском, Сергиевском, Шенталинском и Шигонском районах. На этот раз мы навели чистоту и порядок на роднике в селе Алакаевка Кинельского района".

В Самарской области расположено более полутора тысяч родников, питающих реки и озера губернии, а для некоторых сел и деревень являются единственным источником питьевой воды. Природные ключи очень уязвимы от внешних воздействий — могут зарасти травой, обрушиться, люди тоже не всегда бережно к ним относятся. Помочь таким источникам, очистить их, сберечь — главная задача, исполнить которую могут только неравнодушные люди.

"Для жителей Алакаевки этот родник — источник чистейшей воды. С ним связано много различных традиций, местные жители его оберегают. Приятно, что не забывают про наш родник и работающие на территории села нефтяники. Эта акция — хорошая возможность совместными усилиями сделать мир чище и внести свой вклад в сохранение окружающей среды", — подвела итоги мероприятия глава сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области Ирина Ионова.

Ответственное отношение к окружающей среде — неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности НК "Роснефть". Подтверждая приверженность достижению целей устойчивого развития, Компания реализует комплексную программу сохранения природных ресурсов. Ее дочерние общества на территории Самарской области ежегодно принимают участие в различных экологических инициативах: "Вода России", "День Волги", "Мы чистим мир", "Родники Самарской области" и др. Волонтеры предприятий "Роснефти" — "Самаранефтегаза", Новокуйбышевского НПЗ, Куйбышевского НПЗ, Сызранского НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической компании и Новокуйбышевского завода масел и присадок — приводят в порядок многие из природных источников региона.