Тольятти без полигона: эффективность инвестпрограммы "ЭкоРесурсПоволжья" поставили под сомнение

К ООО "ЭкоРесурсПоволжье" возникли вопросы в связи с реализацией инвестиционного проекта в сфере обращения с отходами в Тольятти. На нее были потрачены внушительные средства, но желаемого результата получить пока не удалось. Детально проблему обсудили в четверг, 27 июня, на совместном заседании общественных комиссий Самарской губернской думы по ЖКХ и охране окружающей среды.

Необходимость заслушать директоров всех мусоросортировочных комплексов, тариф которых содержит инвестиционную составляющую, депутаты обозначили на заседании профильного комитета в мае. По их словам, этот показатель значительно влияет на итоговый размер платежа по услуге "Обращение с ТКО". Также от сроков строительства новых объектов и четкости исполнения инвестиционных обязательств зависят результаты исполнения показателей национального проекта "Экология".

ООО "ЭкоРесурсПоволжье" входит в ГК "ЭкоВоз". Компания владеет мусоросортировочным комплексом на территории бывшего завода "Фосфор" в Тольятти, который как раз и решили модернизировать по инвестиционной программе. Работа растянулась на годы.

"К реализации инвестиционной программы ООО "ЭкоРесурсПоволжье" есть вопросы. Один из них касается полигона, обустройство которого было обозначено в инвестпрограмме, но по факту его нет. К тому же жители оплачивают тариф, за счет чего финансируется программа. Поэтому возникает справедливый вопрос: что сделано за счет наших с вами средств?", — обозначил проблематику депутат губдумы Максим Гусейнов.

Члены комиссий ожидали увидеть на заседании представителей компании. Однако никто не пришел.

"Все мы знаем, что активную деятельность по продвижению данной компании, работу по инвестпрограмме вел наш коллега, депутат Денис Волков. Мы его тоже звали на это совещание. Он не пришел, хотя является членом комитета по ЖКХ", — сказал депутат Дмитрий Литвинов.

О документальных перипетиях и ходе реализации программы рассказала руководитель департамента по обращению с твердыми коммунальными отходами министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская:

"Мусоросортировочный комплекс "ЭкоРесурсПоволжья" был введен в эксплуатацию в 2017 году. Номинальная мощность объекта — 300 тыс. тонн в год. Технология — ручная сортировка ТКО. Глубина выборки — 6–8%. Фактически комплекс принимает 199 тысяч тонн мусора в год. Инвестпрограмма по модернизации комплекса была зафиксирована в размере 907 млн рублей. В окончательной редакции ее утвердили в 2020 году. Предыдущие приказы, предусматривающие строительство полигона и модернизацию мусоросортировочного комплекса, были отменены из-за невыполнения мероприятий. Дальнейший план инвестпрограммы включал уже действия по реконструкции комплекса, строительство объекта утилизации отходов. В 2021 году инвестором получено положительное заключение экспертизы на проект на сумму 1,58 млрд рублей. Поэтому в программу внесли корректировку в размере 846 млн рублей. В течение 2023 года инвестор трижды менял срок ввода объекта в эксплуатацию без изменения стоимости строительства. Действующая редакция программы утверждена приказом министерства от 2 апреля 2024 года. Объект прошел повторную экспертизу проекта и получил положительное заключение. Плановый срок ввода в эксплуатацию модернизированного комплекса — 30 июня 2024 г. Номинальная мощность — 300 тыс. тонн. Технология — роботизированная сортировка ТКО. Глубина выборки — 16%. Объем обработки ТКО, учтенный при расчете тарифа и зафиксированный инвестором в финансовом плане программы, 196 тыс. тонн в год".

По ее словам, одним из источников финансирования модернизации мусоросортировочного комплекса был заем в размере 270 млн рублей, который "ЭкоРесурсПоволжье" получил, продав облигации Российскому экологическому оператору (РЭО).

"Так как правительство Самарской области не является стороной договора, условия сделки нам не известны", — добавила Наталья Ржевская.

Некоторые детали озвучила исполнительный директор АНО "Комиссия по расследованию, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе" (учреждена Финансовым университетом при Правительстве РФ) Татьяна Бескоровайная. Специалисты организации по запросу депутатов гордумы Тольятти провели исследование работы ООО "ЭкоРесурсПоволжье" и хода реализации программы.

"Инвестпрограмма как минимум дважды была изменена полностью. Весь объем работ. Можно сказать, что это новая программа. Также специалисты установили, что фактически инвестором не привлекались собственные средства на реализацию мероприятий программы в 2019–2020 годах. Но в этот период расходы на реализацию инвестпрограммы включались в тариф. При этом при рассмотрении самого тарифа видна динамика его систематического повышения. В него были включены расходы, которые являются экономически неэффективными, необоснованными, в том числе имеются признаки вывода денежных средств со счетов компании на подконтрольные взаимосвязанные организации. По предварительной оценке специалистов, ущерб населению Самарской области в результате этого составил не менее 500 млн рублей. Что касается облигаций, то их фактическая стоимость не соответствует той, которую заявляли при выпуске. Здесь необходимо учитывать те самые операции со взаимосвязанными организациями, которые в свою очередь выступили еще и поручителями по этому облигационному займу, финансово-хозяйственную деятельность компании и несоответствие целевого назначения земельного участка на момент выпуска облигации", — рассказала Татьяна Бескоровайная.

Руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина в свою очередь пояснила, сколько средств, полученных с населения, получил инвестор:

"В общей сумме за 2019–2024 годы в тарифе учтено 736 млн руб. на инвестиционные цели, а за неисполнение в полном объеме мероприятий программы за 2019–2020 гг. изъято 94,5 млн рублей. В этом плане информация об ущербе населению в 500 млн руб. не выглядит обоснованной без представления каких-то дополнительных материалов. В прошлом году у нас проходила проверка ФАС. Претензий в адрес департамента не было", — сказала Алена Гаршина.

Пояснение по вопросу, связанному с земельным участком, пояснение дал руководитель департамента градостроительной деятельности Тольятти Игорь Квасов:

"Решение об изменении правил землепользования и застройки в части дополнения статьи 50-й видом разрешенного использования участков "специальная деятельность" (12.2) было принято думой по инициативе администрации. Проведение публичных слушаний не требовалось в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ".

Во время дискуссии по озвученной информации Дмитрий Литвинов напомнил, что основной проблемой для Тольятти является то, что около него практически нет полигонов, и большую часть мусора после сортировки, так называемые "хвосты" вывозят в Самару, что сказывается на размере тарифа, который платит население.

"Поэтому в первую очередь требовалось строительство полигона около Тольятти. Но им никто не занимается: поиском места и обустройством всего этого хозяйства. А основные деньги вкладываются в мусоросортировочный комплекс, гигантский по размеру, при чуть ли не вдвое меньших объемах мусора. При этом постоянно повышается стоимость объекта — инвестпрограмма растянулась аж на 13 лет", — сказал депутат.

Наталья Ржевская пояснила, что удорожание программы происходило на основании результатов экспертизы, а модернизацию комплекса проводили, чтобы углубить выборку, установить современное оборудование.

Также от членов комиссии прозвучали вопрос о том, а сколько сам инвестор вложил денег в проект? Однако он остался без ответа. Зато известно, сколько денег отдали люди и бюджет РФ, на что указал директор компании-регоператора по обращению с ТКО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров:

"На данный объект потратили миллиард рублей: около 650 млн руб. от жителей Самарской области и еще 270 млн руб. из бюджета РФ. Кто-то должен ответить, куда и зачем направили эти деньги. Полигона нет. Хотя в 2019–2020 годах мы обещали жителям Тольятти, что перестанем перевозить мусор в Самару. Сейчас опять считаем тариф. Регоператора обвиняют — отходы возим в Самару, миллиард потратили, полигона нет. Но мы не можем не переводить, нас обязывает это делать закон. Давайте прокуратуру этим вопросом озадачим, сделаем запрос, инвестора приведут нам. Только сформулируем для них вопросы, для всех инвесторов".

По итогам заседания члены комиссии приняли решение запросить информацию по всем вопросам, которые остались без ответа, отследить расходование средств, привлечь к работе прокуратуру и, возможно, правоохранительные органы. В следующий раз обсуждать инвестпрограмму решено через три месяц на профильном комитете губдумы. Вероятно, к тому моменту появится первая информация о работе модернизированного комплекса.