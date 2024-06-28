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Суды Происшествия

Самарец заплатит 300 тыс. руб. за призывы к террористической деятельности

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Центральном окружном военном суде в Самаре 19 июня огласили приговор мужчине, признанному виновным в публичном призыве к терроризму с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Самарец разместил в соцсети комментарий с призывом к терроризму. 

Суд назначил ему штраф 300 тыс. рублей. Также его лишили права заниматься администрированием сайтов на два года.

Приговор в законную силу не вступил и в течение 15 суток может быть обжалован в апелляционном порядке.

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