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Суды Происшествия

Отцу и сыну Солодовым отменили приговор за стрельбу в кафе Самарской области

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд отменил приговор отцу и сыну Солодовым, которые устроили стрельбу в кафе Серноводска. Ранее мужчин приговорили к штрафу.

Напомним, ЧП произошло, когда владельцы вместе с детьми праздновали открытие кафе в Серноводске.

"Мы приехали в кафе, позвали гостей — всех близких. Люди пришли, в том числе с детьми. Начали праздник мы в 18:00. Дверь была открыта, поскольку некоторые гости опаздывали", — рассказывала дочка владельца кафе Софья.

Семейную атмосферу нарушили внезапные гости. Как сообщала девушка, вошли трое мужчин: отец и сын Солодовы и некий их товарищ по фамилии Фролов.

"Администратор вежливо им сказала, что сегодня кафе не принимает посетителей, поскольку здесь семейный праздник. Но они начали затевать ссору. Мы с папой и мамой вышли с ними на улицу. Те начали рассказывать, что они здесь хозяева, что без них ничего не решается, никакие кафе не открываются без их ведома. Говорили, что "опера и следаки" — их. Начали угрожать, что всех, кто есть в кафе, убьют и сожгут", — рассказывала Софья.

Отец девушки пригрозил вызвать полицию, но в ответ ему якобы только посмеялись. В итоге незваные гости уехали, но через некоторое время вернулись вновь — с товарищами. По словам владельцев кафе, приехали человек шесть.

"Они идут в одну минуту на крыльцо. Старший Солодов встал перед моим папой. А остальные приехавшие стали позади. Тут нам начинают угрожать, говорят, что приехали нас убивать. Папа сказал, что вызывает полицию, и достал телефон. Тогда старший Солодов ударил папу по руке, а второй — по спине", — рассказывает Софья.

По словам девушки, один из прибывших стал стрелять в сторону людей и вразнобой по зданию. Жители возмущались, что фигуранты ушли от правосудия, но после шумихи в интернете в полиции сообщили: возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Позже Солодову-младшему предъявили еще и обвинение в угрозах (ст. 119 УК РФ). Дальше Лев и его отец Дмитрий Солодов предстали перед судом.

Сергиевский районный суд приговорил их к штрафам в 650 и 600 тыс. руб. соответственно. На этой неделе облсуд рассмотрел жалобы прокурора и адвокатов и приговор отменил, а дело вернул в прокуратуру "для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению судом".

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