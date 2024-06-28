В Самарской области осудили водителя, который в пьяном виде сбил насмерть женщину

Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор 41-летнему жителю с. Георгиевка за смертельное ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.
15 апреля 2024 г. пьяный мужчина сел за руль. На ул. Школьной он выехал на обочину и сбил женщину. Она получила смертельные травмы.
Уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть").
В суде автомобилист признал вину. Ему назначили четыре года лишения свободы в колонии — поселении и на два года лишили водительских прав.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!