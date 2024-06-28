В Самарской области осудили водителя, который в пьяном виде сбил насмерть женщину

Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор 41-летнему жителю с. Георгиевка за смертельное ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

15 апреля 2024 г. пьяный мужчина сел за руль. На ул. Школьной он выехал на обочину и сбил женщину. Она получила смертельные травмы.

Уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть").

В суде автомобилист признал вину. Ему назначили четыре года лишения свободы в колонии — поселении и на два года лишили водительских прав.