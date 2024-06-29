В Самаре будут судить группу организаторов незаконной миграции

В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, участники организованной преступной группы занимались поиском иностранных граждан, желающих легализовать свое пребывание в России, а также подготовкой необходимых документов и предоставлением их в государственное учреждение, занимающееся миграционным учетом.

Полицейскими установлено, что более года участники группы за денежные вознаграждения оформили документы пяти иностранным гражданам путем заключения фиктивных браков с женщинами — гражданами Российской Федерации.

Предполагаемым организатором незаконной деятельности является пенсионерка из Кинельского района, ранее судимая за нарушения миграционного законодательства. В состав группы также вошли ее 46-летний сын и трое знакомых — жители Самары и Кинеля 1972, 1980 и 1982 годов рождения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд г. Самары для рассмотрения по существу.