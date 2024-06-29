16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти вынесли приговор продавцу контрафактных сигарет В Тольятти будут судить уроженца Краснодарского края за убийство 26-летней давности В Самаре будут судить группу организаторов незаконной миграции Отцу и сыну Солодовым отменили приговор за стрельбу в кафе Самарской области В Самаре вынесли приговор по делу о выводе из РФ 0,5 млрд рублей

Суды Происшествия

В Тольятти вынесли приговор продавцу контрафактных сигарет

ТОЛЬЯТТИ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти вынесли приговор местному жителю, торговавшему немаркированными табачными изделиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Автозаводского района.

Судом установлено, что 20 сентября 2023 г. индивидуальный предприниматель приобрел на рынке Центрального района Тольятти 2372 пачки табачных изделий на общую сумму 282 268 руб. для их последующей реализации. Осознавая, что приобретенный товар подлежит обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, с целью извлечения материальной выгоды, предприниматель перевез продукцию в принадлежащую ему торговую точку в Торговом центре "Вояж" на бульваре Туполева, 12 "а", где торговал ею до изъятия сотрудниками полиции.

При осмотре изъятой продукции установлено, что часть товара не имела акцизных марок вообще, а часть специальных марок не соответствовала образцам производства АО "Гознак". Подсудимый вину в совершении преступления признал.

Суд, оценив собранные по делу доказательства, приняв во внимание наличие малолетних детей, положительные характеристики, признал ранее не судимого индивидуального предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Немаркированная табачная продукция, изъятая сотрудниками полиции, подлежит уничтожению.

Приговор в законную силу не вступил.
                          

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30