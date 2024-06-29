В Тольятти вынесли приговор продавцу контрафактных сигарет

В Тольятти вынесли приговор местному жителю, торговавшему немаркированными табачными изделиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Автозаводского района.

Судом установлено, что 20 сентября 2023 г. индивидуальный предприниматель приобрел на рынке Центрального района Тольятти 2372 пачки табачных изделий на общую сумму 282 268 руб. для их последующей реализации. Осознавая, что приобретенный товар подлежит обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, с целью извлечения материальной выгоды, предприниматель перевез продукцию в принадлежащую ему торговую точку в Торговом центре "Вояж" на бульваре Туполева, 12 "а", где торговал ею до изъятия сотрудниками полиции.

При осмотре изъятой продукции установлено, что часть товара не имела акцизных марок вообще, а часть специальных марок не соответствовала образцам производства АО "Гознак". Подсудимый вину в совершении преступления признал.

Суд, оценив собранные по делу доказательства, приняв во внимание наличие малолетних детей, положительные характеристики, признал ранее не судимого индивидуального предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Немаркированная табачная продукция, изъятая сотрудниками полиции, подлежит уничтожению.

Приговор в законную силу не вступил.

