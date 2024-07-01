Охранник ветклиники требовал 5 млн рублей у жителя Самарской области по схеме "надо дать взятку"

Самарский областной суд принял решение по уголовному делу охранника ветеринарной клиники. Дмитрия Артемьева обвиняли в крупном мошенничестве.

Как признался в суде сам Артемьев, он написал в "Телеграме" незнакомцу от имени полицейского. Стал угрожать, рассказал, что тому грозит наказание, но проблем можно избежать, если заплатить несколько миллионов рублей.

Артемьев также заявил, что деньги нужно передать посреднику — оперуполномоченному. Сам Артемьев сообщил, что разыграть такой спектакль его попросил знакомый. Мол, нужно было как-то "стрясти" четыре-пять миллионов с человека. А Артемьеву обещали небольшую часть от этой суммы — 74 500 руб.

Как значится в материалах дела, потерпевший якобы подставил "заказчика" этого мошенничества когда-то, во время расследования в отношении них уголовного дела в Якутии. Поэтому "его нужно было наказать". Потерпевший, впрочем, просто обратился в полицию, и участников схемы задержали.

Сам заказчик рассказал позже правоохранителям, что с потерпевшим познакомился в 2019 году в соцсети "ВКонтакте" "по вопросу криптовалюты и карты для поступления денежных средств". А дальше возникло некое "якутское дело", по которому мужчина задолжал.

В итоге вместе с Артемьевым задержали нескольких участников схемы, включая человека, которого попросили поехать за деньгами. На сегодняшний день охранника ветклиники уже осудили — ему назначили три года колонии общего режима за покушение на мошенничество. В апелляционной инстанции срок снизили до двух лет и десяти месяцев.