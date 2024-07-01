16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Охранник ветклиники требовал 5 млн рублей у жителя Самарской области по схеме "надо дать взятку" В Тольятти вынесли приговор продавцу контрафактных сигарет В Тольятти будут судить уроженца Краснодарского края за убийство 26-летней давности В Самаре будут судить группу организаторов незаконной миграции Отцу и сыну Солодовым отменили приговор за стрельбу в кафе Самарской области

Суды Происшествия

Охранник ветклиники требовал 5 млн рублей у жителя Самарской области по схеме "надо дать взятку"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 106
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд принял решение по уголовному делу охранника ветеринарной клиники. Дмитрия Артемьева обвиняли в крупном мошенничестве.

Как признался в суде сам Артемьев, он написал в "Телеграме" незнакомцу от имени полицейского. Стал угрожать, рассказал, что тому грозит наказание, но проблем можно избежать, если заплатить несколько миллионов рублей.
Артемьев также заявил, что деньги нужно передать посреднику — оперуполномоченному. Сам Артемьев сообщил, что разыграть такой спектакль его попросил знакомый. Мол, нужно было как-то "стрясти" четыре-пять миллионов с человека. А Артемьеву обещали небольшую часть от этой суммы —  74 500 руб.
Как значится в материалах дела, потерпевший якобы подставил "заказчика" этого мошенничества когда-то, во время расследования в отношении них уголовного дела в Якутии. Поэтому "его нужно было наказать". Потерпевший, впрочем, просто обратился в полицию, и участников схемы задержали.
Сам заказчик рассказал позже правоохранителям, что с потерпевшим познакомился в 2019 году в соцсети "ВКонтакте" "по вопросу криптовалюты и карты для поступления денежных средств". А дальше возникло некое "якутское дело", по которому мужчина задолжал.
В итоге вместе с Артемьевым задержали нескольких участников схемы, включая человека, которого попросили поехать за деньгами. На сегодняшний день охранника ветклиники уже осудили — ему назначили три года колонии общего режима за покушение на мошенничество. В апелляционной инстанции срок снизили до двух лет и десяти месяцев.
 

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4