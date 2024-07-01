В Самару из-за рубежа привозили мигрантов-наемников для заказного преступления

Вступил в силу приговор одному из иностранцев, уличенных в запугивании сотрудников и поджоге зданий на лодочной станции. Само решение суда официально опубликовано.

Как следует из приговора суда, умышленный поджог совершил Валентин Утепкалиев с двумя своими земляками из ближнего зарубежья.

"Неустановленные лица, примерно в апреле 2023 г. зная, что между ООО и отделом водных ресурсов заключен договор водопользования на участке акватории у левого берега протоки Серная Воложка, желая испортить деловую репутацию, дискредитировать и приостановить деятельность ООО, решили путем поджога, то есть общественно опасным способом, уничтожить и повредить имущество, находящееся на территории лодочной станции", — указано в опубликованном решении суда.

Согласно судебным материалам, неустановленные лица решили подыскать исполнителей на территории другого государства, а после совершения преступления вывезти их с территории РФ. Целью же выбрали сторожевые будки. Утепкалиев и товарищи прибыли исполнять заказ через пограничный пункт "Маштаково", поселились в хостеле и три дня готовились к преступлению.

"Далее с ведома и согласия неустановленных организаторов они подготовили горючую жидкость, поместив ее в пластиковую пятилитровую емкость, которую в ночное время суток, более точное время не установлено, привезли и спрятали вдоль забора с левой стороны от входа на территорию СГОО "Красноглинский лодочный клуб", — указано в приговоре суда.

Позже исполнители прибыли, угрожали охранникам расправой и подожгли будки на лодочной станции.

"В судебном заседании Утепкалиев свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, с обвинением был согласен", — говорится в материалах суда.

Суд приговорил Утепкалиева полутора годам колонии-поселения. Расследование в отношении других участников "спецоперации" выделяли в отдельное производство. Интересно, что потерпевшие по делу ранее не раз публично жаловались на конфликты со своими "соседями" — Красноглинским лодочным клубом.