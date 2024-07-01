16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самару из-за рубежа привозили мигрантов-наемников для заказного преступления Обвиняемому в поджоге здания администрации Тольятти дали 13 лет заключения Одно из дел о коррупции в Госстройнадзоре Самарской области дошло до суда Охранник ветклиники требовал 5 млн рублей у жителя Самарской области по схеме "надо дать взятку" В Тольятти вынесли приговор продавцу контрафактных сигарет

Суды Происшествия

В Самару из-за рубежа привозили мигрантов-наемников для заказного преступления

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 157
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вступил в силу приговор одному из иностранцев, уличенных в запугивании сотрудников и поджоге зданий на лодочной станции. Само решение суда официально опубликовано.

Фото: предоставлено автором

Как следует из приговора суда, умышленный поджог совершил Валентин Утепкалиев с двумя своими земляками из ближнего зарубежья. 

"Неустановленные лица, примерно в апреле 2023 г. зная, что между ООО и отделом водных ресурсов заключен договор водопользования на участке акватории у левого берега протоки Серная Воложка, желая испортить деловую репутацию, дискредитировать и приостановить деятельность ООО, решили путем поджога, то есть общественно опасным способом, уничтожить и повредить имущество, находящееся на территории лодочной станции", — указано в опубликованном решении суда.

Согласно судебным материалам, неустановленные лица решили подыскать исполнителей на территории другого государства, а после совершения преступления вывезти их с территории РФ. Целью же выбрали сторожевые будки. Утепкалиев и товарищи прибыли исполнять заказ через пограничный пункт "Маштаково", поселились в хостеле и три дня готовились к преступлению.

"Далее с ведома и согласия неустановленных организаторов они подготовили горючую жидкость, поместив ее в пластиковую пятилитровую емкость, которую в ночное время суток, более точное время не установлено, привезли и спрятали вдоль забора с левой стороны от входа на территорию СГОО "Красноглинский лодочный клуб", — указано в приговоре суда.

Позже исполнители прибыли, угрожали охранникам расправой и подожгли будки на лодочной станции.

"В судебном заседании Утепкалиев свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, с обвинением был согласен", — говорится в материалах суда.

Суд приговорил Утепкалиева полутора годам колонии-поселения. Расследование в отношении других участников "спецоперации" выделяли в отдельное производство. Интересно, что потерпевшие по делу ранее не раз публично жаловались на конфликты со своими "соседями" — Красноглинским лодочным клубом.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4