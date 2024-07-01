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Соцподдержка Общество

Жителю Челно-Вершин соцконтракт помог оборудовать свою мастерскую

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области одной из самых востребованных мер поддержки остается социальный контракт, который напрямую влияет на рост финансового благополучия семей с детьми и одиноких граждан. С каждым годом количество людей, воспользовавшихся ей, растет. В прошлом году почти 7 тысяч жителей региона заключили социальные контракты, с начала текущего года — более 3200 человек.

Соцконтракт — это мера поддержки государством граждан, которая помогает выйти из трудной жизненной ситуации, улучшить свое материальное положение, организовать источник постоянного дохода.

Возможность воспользоваться социальной помощью на основании социального контракта доступна благодаря национальному проекту "Демография", реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина. Оформить социальный контракт можно по одному из направлений: трудоустройство и обучение, ведение личного подсобного хозяйства, открытие своего дела.

Чтобы получить помощь от государства, нужно обратиться в местное управление социальной защиты. Так поступил Александр Макаров из села Челно-Вершины. Когда-то он работал обивщиком на мебельной фабрике в Ульяновске, но принял решение вернуться в родное село. Устроился в районный пожарно-спасательный отряд, а в свободное время стал заниматься перетяжкой мебели. Постепенно гараж без удобств стал мал и Александр решил расширяться, а любимое ремесло превратить в дополнительный доход. Обратился в соцзащиту, оформил соцконтракт, на полученную по нему соцвыплату смог оборудовать мастерскую, закупить нужные инструменты и материалы.

"Такая помощь государства — это серьезное подспорье. Новое оборудование сильно облегчило труд и скорость работы увеличилась, например, просто и быстро стало с помощью циркулярного станка распилить, подпилить где надо и прибить деталь на диван. Сейчас уже дохода хватает, ощутимо. Обо мне больше узнают людей, и приходят клиенты", — рассказывает Александр Макаров.

"В прошлом году у нас в районе было оформлено более 50 соцконтрактов по всем четырем направлениям соцконтракта, а в этом году чаще стали оформлять на развитие личного подсобного хозяйства. Люди обращаются, ведь это инструмент, который напрямую влияет на рост благополучия семей", — подчеркнул руководитель управления социальной защиты населения по Челно-Вершинскому району Анатолий Зайцев.

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