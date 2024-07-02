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Суды Происшествия

Экс-заместитель департамента имущества Самары получил судимость

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд признал бывшего заместителя руководителя департамента управления имуществом администрации Самары виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и назначил ему штраф в 75 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В пресс-релизе ФИО осужденного не приводятся, но, очевидно, речь идет о Александре Васьковском.

Судом установлено, что чиновник, заведомо зная о том, что коммерческая организация не выполнила взятые на себя обязательства по проведению ремонта в пяти муниципальных квартирах маневренного фонда, принял и оплатил работы на общую сумму свыше 330 тыс. рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры Самары.

Напомним, ранее по иску прокуратуры города на основании судебного решения была изменена формулировка увольнения Васьковского из департамента управления имуществом на основание "в связи с утратой доверия".

Сообщалось, что вопросы к Васьковскому возникли при проверке достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В Промышленном районном суде сейчас рассматривается еще один иск прокуратуры города к уволенному муниципальному служащему и его супруге - об обращении в доход государства более 11 млн руб., законность которых не подтверждена в ходе прокурорской проверки.

Васьковский также судился со СМИ, в том числе порталом "Волга Ньюс", публиковавшими данные, о вопросах прокуратуры к его доходам. Это судебное дело он проиграл.

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