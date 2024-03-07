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Суды Происшествия

С экс-сотрудника мэрии Самары прокуратура требует 11 млн рублей

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд удовлетворил требования прокурора Самары и постановил изменить основание увольнения бывшего сотрудника городского департамента имущества "по собственному желанию" на основание "в связи с утратой доверия". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Ксения Штефан

Фамилия экс-чиновника в релизе не приводится, но, по данным источников, речь идет об Александре Васьковском, который с 2018 по 2023 г. работал на должности заместителя руководителя управления по жилищным вопросам.

Ранее сообщалось, что вопросы к Васьковскому возникли при проверке достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, были установлены факты сокрытия дохода супруги в сумме свыше 2 млн руб., полученных от сдачи в аренду жилых помещений (их прокуратура насчитала 11). Кроме того, прокуратура посчитала, что муниципальный служащий скрыл сведения о наличии банковских счетов и движении денежных средств.

Васьковский уволился по собственному желанию, однако прокурором города Артемом Ярыгиным было предъявлено исковое заявление о применении в отношении него основания увольнения в виде утраты доверия, с обязательным внесения записи в трудовую книжку.

6 марта Ленинский районный суд признал требования прокурора обоснованными.

Также в Промышленном районном суде сейчас рассматривается еще один иск прокуратуры города к уволенному муниципальному служащему и его супруге - об обращении в доход государства более 11 млн руб., законность которых не подтверждена в ходе прокурорской проверки.

Отметим, что в феврале стало известно и об уголовном деле в отношении Васьковского по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, 46-летний чиновник подписал акты выполненных работ по контракту на ремонт в муниципальном жилье. При этом на момент подписания документа подрядчик не выполнил работы полностью, но в итоге получил деньги. Ущерб оценили в 337 тыс. рублей.

Сам Васьковский ранее судился с департаментом управления имуществом, добиваясь признания незаконным приказа о делегировании права подписи служебных документов. В ноябре 2023 г. Ленинский районный суд отказал в удовлетворении иска.

Александр Васьковский изложил Волга Ньюс свою версию событий, легших в основу уголовного дела, заявив о его фальсификации. При этом он судится и с редакцией портала - экс-чиновник посчитал, что его честь пострадала от публикации о результатах проверки прокуратуры.

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