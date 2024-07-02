В Кошкинском районе на год раньше завершат капитальный ремонт дороги

Капитальный ремонт автомобильной дороги Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района, расположенной в Кошкинском районе Самарской области, планирют завершить в дорожном сезоне 2024 года.

Дорогу ремонтируют с 2023 г. по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Протяженность участка капитального ремонта составляет 28,7 км. Согласно условиям государственного контракта, срок завершения работ — 2025 год.

На объекте кладут верхний слой дорожного полотна с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Также дорожники укрепляют обочины и устанавливают барьерное ограждение.

Одна из особенностей объекта — строительство новых тротуаров и устройство улично-дорожного освещения в черте населенного пункта Новое Фейзуллово, а также на остановках общественного транспорта. Монтаж опор освещения проведели еще в прошлом году, тогда же их подключили к электросетям. Сейчас дорожники устанавливают бортовой камень на будущих тротуарах, после чего сделают новое пешеходное покрытие.

Дорога Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района пользуется большой популярностью у водителей транзитного транспорта, так как является одной из основных трасс в направлении Самарская область — Татарстан через Нурлат. Водители Самарской области и жители Кошкинского района неоднократно обращались с просьбой отремонтировать дорогу и обеспечить на ней безопасное движение.

"Дорога очень интенсивная. Ей пользуются водители и транзитного транспорта, и местные жители. Следим за ходом работ, в целом все устраивает. Жители, конечно, довольны. Переживаем, как бы транзитный транспорт не разрушил новые тротуары", — отмечает глава сельского поселения Русская Васильевка Сергей Андрюков.

В 2024 г. в Самарской области в рамках нацпроекта в норму приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожную сеть Самары и Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации — 85,03%.

Для увеличения доли дорог в нормативном состоянии по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на ремонт улично-дорожной сети в 2024 г. дополнительно из бюджета региона направят 3 млрд рублей. Средства поступят всем муниципальным образованиям области, в том числе 1,1 млрд руб. — Самаре, 644 млн руб. — Тольятти. Общий объем областных средств, на ремонт дорог местного значения в 2024 г. составит 9,566 млрд рублей.