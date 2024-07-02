В Кошкинском районе на год раньше завершат капитальный ремонт дороги

Капитальный ремонт автомобильной дороги Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района, расположенной в Кошкинском районе Самарской области, планирют завершить в дорожном сезоне 2024 года.
Дорогу ремонтируют с 2023 г. по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Протяженность участка капитального ремонта составляет 28,7 км. Согласно условиям государственного контракта, срок завершения работ — 2025 год.
На объекте кладут верхний слой дорожного полотна с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Также дорожники укрепляют обочины и устанавливают барьерное ограждение.
Одна из особенностей объекта — строительство новых тротуаров и устройство улично-дорожного освещения в черте населенного пункта Новое Фейзуллово, а также на остановках общественного транспорта. Монтаж опор освещения проведели еще в прошлом году, тогда же их подключили к электросетям. Сейчас дорожники устанавливают бортовой камень на будущих тротуарах, после чего сделают новое пешеходное покрытие.
Дорога Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района пользуется большой популярностью у водителей транзитного транспорта, так как является одной из основных трасс в направлении Самарская область — Татарстан через Нурлат. Водители Самарской области и жители Кошкинского района неоднократно обращались с просьбой отремонтировать дорогу и обеспечить на ней безопасное движение.
"Дорога очень интенсивная. Ей пользуются водители и транзитного транспорта, и местные жители. Следим за ходом работ, в целом все устраивает. Жители, конечно, довольны. Переживаем, как бы транзитный транспорт не разрушил новые тротуары", — отмечает глава сельского поселения Русская Васильевка Сергей Андрюков.
В 2024 г. в Самарской области в рамках нацпроекта в норму приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожную сеть Самары и Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации — 85,03%.
Для увеличения доли дорог в нормативном состоянии по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на ремонт улично-дорожной сети в 2024 г. дополнительно из бюджета региона направят 3 млрд рублей. Средства поступят всем муниципальным образованиям области, в том числе 1,1 млрд руб. — Самаре, 644 млн руб. — Тольятти. Общий объем областных средств, на ремонт дорог местного значения в 2024 г. составит 9,566 млрд рублей.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...