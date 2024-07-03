"РКС-Самара" начали строительство двух водоводов от Студёного оврага к пяти детским лагерям

Специалисты "РКС-Самара" приступили к строительству двух водоводов диаметром 300 мм, которые обеспечат чистой питьевой водой детские, молодёжные лагеря и санаторий в районе Барбошиной поляны, сообщили в пресс-службе компании.
Сейчас сюда вода подаётся из скважин. По новым водоводам придёт мягкая питьевая вода, поднятая из Волги и специально подготовленная на НФС-2. Эту воду ждут "Волжский Артек", "Политехник", "Универсиада", "Полёт", санаторий "Можайский-Самара".
Укладывать водоводы будут под дорожным полотном на улицах Студёный овраг 3-я линия, Барбошина поляна 10-я линия и Барбошин овраг. Работы ведутся методом горизонтального направленного бурения, когда трубы заводятся через небольшие котлованы, а основную трассу не вскрывают. Такой метод позволит уменьшить неудобства и сократить время восстановления благоустройства.
Общая протяжённость двух водоводов — более 3200 метров. Строительство выполняется в рамках концессионного соглашения. Стоимость работ — 168 млн руб., время окончания строительства — апрель 2025 г., основные работы планируется закончить в этом году.
Напомним, что с момента работы "РКС" в Самаре были введены в действие новый водовод в пос. Горелый Хутор, в п.Управленческий, подведены сети к территории, выделяемой многодетным семьям, ведутся работы по прокладке водоводов в Куйбышевский район. Общая сумма инвестиций "РКС-Самара" в водопроводно-канализационное хозяйство города превысила 9,5 миллиардов рублей.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.