"РКС-Самара" начали строительство двух водоводов от Студёного оврага к пяти детским лагерям

Специалисты "РКС-Самара" приступили к строительству двух водоводов диаметром 300 мм, которые обеспечат чистой питьевой водой детские, молодёжные лагеря и санаторий в районе Барбошиной поляны, сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас сюда вода подаётся из скважин. По новым водоводам придёт мягкая питьевая вода, поднятая из Волги и специально подготовленная на НФС-2. Эту воду ждут "Волжский Артек", "Политехник", "Универсиада", "Полёт", санаторий "Можайский-Самара".

Укладывать водоводы будут под дорожным полотном на улицах Студёный овраг 3-я линия, Барбошина поляна 10-я линия и Барбошин овраг. Работы ведутся методом горизонтального направленного бурения, когда трубы заводятся через небольшие котлованы, а основную трассу не вскрывают. Такой метод позволит уменьшить неудобства и сократить время восстановления благоустройства.

Общая протяжённость двух водоводов — более 3200 метров. Строительство выполняется в рамках концессионного соглашения. Стоимость работ — 168 млн руб., время окончания строительства — апрель 2025 г., основные работы планируется закончить в этом году.

Напомним, что с момента работы "РКС" в Самаре были введены в действие новый водовод в пос. Горелый Хутор, в п.Управленческий, подведены сети к территории, выделяемой многодетным семьям, ведутся работы по прокладке водоводов в Куйбышевский район. Общая сумма инвестиций "РКС-Самара" в водопроводно-канализационное хозяйство города превысила 9,5 миллиардов рублей.