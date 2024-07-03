В Самарской области наградили лучших сыроваров

Во вторник, 2 июля, в Самаре подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший сыровар". Номинацию "Лучший сыровар" в программу конкурса, который проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с 2012 года, включили в этом году по инициативе Самарской области. В сентябре на территории нашего региона состоится федеральный этап конкурса "Лучший по профессии".

Лучшим самарским сыроварам вручила награды и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

"В декабре прошлого года вместе с врио министра труда, занятости и миграционной политики Ириной Владимировной Никишиной мы защищали наш проект по участию Самарского региона в качестве площадки проведения федерального конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Сегодня мы с вами подводим итоги нашего регионального конкурса и ждем победителей в сентябре. Самарской области есть чем гордиться в этой отрасли, в регионе уже более 30 сыроварен, будем развиваться и дальше", — сказала Наталья Катина, приветствуя участников мероприятия.

Конкурс профессионального мастерства в номинации "Лучший сыровар" позволяет продемонстрировать опыт организаций сыроваренного производства. Сыроварение — достаточно молодое направление пищевой промышленности, которое сегодня, с учетом курса на импортозамещение, получает новые возможности для развития.

Напомним, что в региональном этапе конкурса, который состоялся на площадке Самарского аграрного университета, принял участие 21 сыровар. Конкурсанты выполняли теоретические и практические задания, в числе которых было производство сыра "Брынза". Абсолютным победителем регионального этапа конкурса стала Оксана Семкина, глава крестьянско-фермерского хозяйства Красноярского района. Второе место завоевала Ксения Редина (крестьянское (фермерское) хозяйство "Рузанов Владимир Юрьевич", Борский район). Третье почетное место — у индивидуального предпринимателя Надежды Красненко из Приволжского района.

Уже в сентябре Самарская область будет встречать лучших сыроваров со всей страны, предварительно для участия в конкурсе заявились свыше 40 конкурсантов из 28 регионов. Самарскую область представят Оксана Семкина и Ксения Редина.

"Конечно, это звание — большой стимул и в то же время большая ответственность, нужно все время повышать свою квалификацию, уровень знаний и мастерства, — поделилась Оксана Семкина. — Надеемся, и на федеральном этапе конкурса не подведем".