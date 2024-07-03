В Самаре планируют запретить строительство жилья на острове Поджабный

Мэрия Самары подготовила проект постановления, связанный с изменениями в ПЗЗ. Инициатором поправок выступила городская дума. В частности, депутаты предлагают "привести территориальные зоны в соответствие с Генпланом Самары".

Речь идет о нескольких территориях: участке площадью 12,82 тыс. кв. метров в границах Первой и Второй просек в Октябрьском районе Самары; девяти участках суммарной площадью 24,85 тыс. кв метров в Октябрьском районе Самары; землях на острове Поджабный в Самарском районе общей площадью 400,9 тыс. кв метров.

Ранее сообщалось, что ГСУ ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело о приватизации 40 га муниципальных земель на острове Поджабный. Как сообщал при этом депутат Госдумы Александр Хинштейн, речь идет о земельных участках, которые, по его мнению, экс-председатель 6-го кассационного суда Александр Ефанов приобрел по заниженной цене, фактически получив взятку.

По словам депутата, в 2014–2016 гг. участки в городской зоне отдыха были выведены через рейдерскую схему в пользу ООО "Эра", чьим соучредителем был сын Ефанова Иван (ныне передал актив теще). Сделки легализовались через 11-й апелляционный арбитражный суд, которым тогда руководил Ефанов. При рыночной цене в 4 млрд руб. земля досталась "Эре" в 100 раз дешевле, за 46,5 млн рублей.

На фоне скандала и многочисленных публикаций в СМИ Высшая квалификационная коллегия судей России наложила на Александра Ефанова дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи. Кроме того, Ефанова лишили 1-го квалификационного класса. В июне ВККС РФ объявила очередной конкурс на пост председателя Шестого кассационного суда.

Тем временем суд постановил вернуть государству земли на 1-й просеке в Самаре, которые были выведены другой аффилированной Ефанову фирмой — "Хорс".

Также 18 апреля городская дума Самары единогласно внесла изменения в генеральный план города.

"Земли, ранее украденные "семейными" фирмами экс-председателя 6-го кассационного суда Александра Ефанова (40 га на острове Поджабном и 3,8 га на 1-й просеке), вновь переведены из категории ИЖС в рекреационные зоны", — комментировал это решение Александр Хинштейн в соцсетях.

Он сообщил также, что по искам Генпрокуратуры оба участка конфискованы в федеральную собственность, а коммерческая застройка на них становится невозможной.