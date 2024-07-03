В Самаре экс-сотрудниц Центра детского и юношеского творчества осудили за мошенничество

Самарский районный суд Самары вынес приговор двум бывшим сотрудницам Центра детского и юношеского творчества "Мечта". Их обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Главный бухгалтер учреждения несколько лет систематически начисляла себе завышенную зарплату, тем самым расхищая бюджетные средства. С января 2022 г. по май 2023 г. она перевела со счета организации на свою банковскую карту свыше 1 млн рублей.
Также она участвовала в махинациях с заместителем директора по административно-хозяйственной деятельности. Аналогичным образом они похитили свыше 200 тыс. рублей.
Кроме того, заведующая хозяйством учреждения под видом ремонта оргтехники купила ноутбук за 39 тыс. руб. и забрала его себе.
В суде экс-главбух признала вину и добровольно возместила ущерб. Вторая подсудимая вины не признала.
Суд назначил одной из обвиняемых пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а второй - четыре года исправительных работ.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!