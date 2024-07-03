В Самаре экс-сотрудниц Центра детского и юношеского творчества осудили за мошенничество

Самарский районный суд Самары вынес приговор двум бывшим сотрудницам Центра детского и юношеского творчества "Мечта". Их обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Главный бухгалтер учреждения несколько лет систематически начисляла себе завышенную зарплату, тем самым расхищая бюджетные средства. С января 2022 г. по май 2023 г. она перевела со счета организации на свою банковскую карту свыше 1 млн рублей.

Также она участвовала в махинациях с заместителем директора по административно-хозяйственной деятельности. Аналогичным образом они похитили свыше 200 тыс. рублей.

Кроме того, заведующая хозяйством учреждения под видом ремонта оргтехники купила ноутбук за 39 тыс. руб. и забрала его себе.

В суде экс-главбух признала вину и добровольно возместила ущерб. Вторая подсудимая вины не признала.

Суд назначил одной из обвиняемых пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а второй - четыре года исправительных работ.