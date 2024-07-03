Суд обязал автоэвакуаторщиков возместить ущерб владельцу разбитой при погрузке машины

Вступило в законную силу решение Автозаводского районного суда Тольятти о возмещении ущерба, причиненного собственнику автомобиля при эвакуации его транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Самарского областного суда.

При перемещении автомобиля на штрафстоянку водитель эвакуатора не поставил эвакуатор на "ручной тормоз" и не выставил упоры. Из-за этого погрузчик покатился и ударил автомобиль истца. Затем оборвался трос, удерживавший "крестовину", а она повредила крышу и лобовое стекло машины.

Собственница автомобиля обратилась в страховую компанию для выплаты возмещения по ОСАГО, но ей отказали со ссылкой на то, что событие не подпадает под признаки ДТП. После этого женщина обратилась в суд с иском к ООО "Городская служба эвакуации".

Автозаводский районный суд Тольятти удовлетворил иск в полном объеме, с "Городской службы эвакуации" взыскали 368 633 руб. и расходы на проведение оценки ущерба — 4 тыс. рублей.

2 июля коллегия по гражданским делам Самарского облсуда рассмотрела апелляционную жалобу ответчика, который утверждал, что платить должен страховщик. Но суд отклонил эти доводы.

"Решение Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения", — пояснили в пресс-службе Самарского облсуда.