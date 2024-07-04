В Самарской области медсестра "заминировала" школу после выпивки в гостинице

Под уголовное дело подпала медсестра по фамилии Демченко. Как выяснилось, медицинский работник решила сообщить о готовящемся взрыве в учебном учреждении, когда выпила в гостинице.

После употребления алкоголя медсестра позвонила подруге и позвала в гости, но та ответила отказом. Тогда Демченко позвонила в полицию. Как следует из материалов судов, Демченко сообщила, что ей прислали смс о готовящемся теракте в школе.

"На вопрос об адресе школы, сообщила, что она его не знает. В разговоре хотела отправить сообщение на стационарный телефон полиции, в невозможности данного действия ее неоднократно пытался убедить сотрудник полиции. Демченко просила полицию поехать в школу, адрес которой она не знала", — указано также в материалах суда.

В итоге полиция все же поехала в школу.

"Сотрудники полиции ничего подозрительного не обнаружили. В момент, когда сообщили о минировании, в школе находилось 680 детей и около 40 сотрудников школы", — указано в материалах суда.

А вот саму Демченко обнаружили быстро. В отношении женщины возбудили дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно. На днях вердикт устоял в апелляционной инстанции.