В Самарской области медсестра "заминировала" школу после выпивки в гостинице

Под уголовное дело подпала медсестра по фамилии Демченко. Как выяснилось, медицинский работник решила сообщить о готовящемся взрыве в учебном учреждении, когда выпила в гостинице.
После употребления алкоголя медсестра позвонила подруге и позвала в гости, но та ответила отказом. Тогда Демченко позвонила в полицию. Как следует из материалов судов, Демченко сообщила, что ей прислали смс о готовящемся теракте в школе.
"На вопрос об адресе школы, сообщила, что она его не знает. В разговоре хотела отправить сообщение на стационарный телефон полиции, в невозможности данного действия ее неоднократно пытался убедить сотрудник полиции. Демченко просила полицию поехать в школу, адрес которой она не знала", — указано также в материалах суда.
В итоге полиция все же поехала в школу.
"Сотрудники полиции ничего подозрительного не обнаружили. В момент, когда сообщили о минировании, в школе находилось 680 детей и около 40 сотрудников школы", — указано в материалах суда.
А вот саму Демченко обнаружили быстро. В отношении женщины возбудили дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно. На днях вердикт устоял в апелляционной инстанции.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!