Самарца осудили за незаконную охоту на косуль

Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор 53-летнему жителю Самары, которого обвиняли в незаконной охоте. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2022 г. мужчина на территории с. Домашка Кинельского района без разрешения на охоту застрелил двух косуль. Ущерб от этого составил 80 тыс. рублей.

Мужчина не признал вину. Суд назначил ему штраф 200 тыс. руб. и конфисковал ружье.