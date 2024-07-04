Самарца осудили за незаконную охоту на косуль

Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор 53-летнему жителю Самары, которого обвиняли в незаконной охоте. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В ноябре 2022 г. мужчина на территории с. Домашка Кинельского района без разрешения на охоту застрелил двух косуль. Ущерб от этого составил 80 тыс. рублей.
Мужчина не признал вину. Суд назначил ему штраф 200 тыс. руб. и конфисковал ружье.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!