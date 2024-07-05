Пятерых самарцев осудили за похищения и вымогательство

В Самаре суд вынес приговор пяти местным жителям, которых обвиняли в похищении, разбое, грабеже и вымогательстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В 2016 г. двое из осужденных похитили мужчину, а затем забрали его автомобиль стоимостью более 2 млн рублей.

В 2020 г. один из них создал ОПГ, которая занималась разными преступлениями. Так, с февраля по декабрь 2020 г. члены ОПГ и осужденный, не входивший в группу, совершили несколько грабежей, вымогательств и разбойное нападение. Потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

В конце 2020 г. подозреваемых задержали. Суд назначил им от четырех до 17 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режимов.