Пятерых самарцев осудили за похищения и вымогательство

В Самаре суд вынес приговор пяти местным жителям, которых обвиняли в похищении, разбое, грабеже и вымогательстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В 2016 г. двое из осужденных похитили мужчину, а затем забрали его автомобиль стоимостью более 2 млн рублей.
В 2020 г. один из них создал ОПГ, которая занималась разными преступлениями. Так, с февраля по декабрь 2020 г. члены ОПГ и осужденный, не входивший в группу, совершили несколько грабежей, вымогательств и разбойное нападение. Потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.
В конце 2020 г. подозреваемых задержали. Суд назначил им от четырех до 17 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режимов.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!