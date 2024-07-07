В Самаре суд лишил прав водителя автомобиля Land Rover, сбившего пешехода на тротуаре

В Самаре суд лишил прав водителя автомобиля Land Rover, который совершил административное правонарушение, предусмотренного ч. 2 статьи 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), об этом сообщили в пресс-службе Самарского облсуда.

Согласно материалам дела, 18 апреля 2023 водитель Н., управляя автомобилем Land Rover в районе дома № 4-а строения 2 по Московскому шоссе, в момент, кода с соседней полосы перед ним резко выехал Nissan Tiida, не остановился в своей полосе, а изменил траекторию движения своего автомобиля вправо и выехал на тротуар. Там он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Согласно экспертизе, ребенку нанесен вред здоровью средней тяжести.

Водителю Land Rover назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Однако он, не согласившись с привлечением к административной ответственности, обратился в Самарский областной суд с жалобой, в которой просил постановление суда отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение. Утверждал об отсутствии в его действиях состава административного правонарушения и о том, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя другой иномарки.

Самарский областной суд, рассмотрев жалобу Н., изучив материалы дела, согласился с выводами суда первой инстанции.

"Правила дорожного движения (пункт 10.1 ПДД) предписывают избегать столкновения путем снижения скорости и не предполагают возможность выбора между сохранением целостности своего автомобиля и причинением вреда здоровью пешехода", — поясняют в пресс-службе Самарского облсуда.