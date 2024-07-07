Автомобилист взыскал почти полмиллиона за упавшее дерево в Самаре

Интересное решение вынес суд Октябрьского района Самары. По решению служителей Фемиды в пользу автовладельца взыскали 466 тыс. руб. с департамента городского хозяйства и экологии.

Как следует из решения суда, ЧП произошло 19 августа 2023 года. Около десяти часов утра на автомобиль "Сузуки" упало дерево. Автомобиль был сильно поврежден. В частности, были разбиты фары, помят капот, правое крыло, дверь и т. д. Владелец авто обратился в полицию.

"В полиции зафиксировали факт случившегося. Затем мы обратились к эксперту для оценки нанесенного ущерба. С результатами экспертизы мы с доверителем обратились в суд для взыскания суммы ущерба, расходов по оценке ущерба, расходов по оплате услуг представителя, расходов по оплате госпошлины и т. д.", — рассказал автоюрист, работавший по делу, Сергей Кайзеров.

Согласно материалам суда, ответчиками выступали администрация Октябрьского района, УК "Многоквартирные дома", администрация Самары, департамент городского хозяйства и экологии, УК "Грас", МП "Благоустройство". Часть ответчиков в суд не являлась, остальные возражали против удовлетворения иска. Тем не менее, служители Фемиды постановили большую часть требований истца удовлетворить и в пользу владельца взыскали 466 тыс. рублей.