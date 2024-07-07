16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Автомобилист взыскал почти полмиллиона за упавшее дерево в Самаре В Самаре суд лишил прав водителя автомобиля Land Rover, сбившего пешехода на тротуаре Пятерых самарцев осудили за похищения и вымогательство Житель Самарской области получил 13 лет колонии за госизмену В Самарской области медсестра "заминировала" школу после выпивки в гостинице

Суды Происшествия

Автомобилист взыскал почти полмиллиона за упавшее дерево в Самаре

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Интересное решение вынес суд Октябрьского района Самары. По решению служителей Фемиды в пользу автовладельца взыскали 466 тыс. руб. с департамента городского хозяйства и экологии.

Как следует из решения суда, ЧП произошло 19 августа 2023 года. Около десяти часов утра на автомобиль "Сузуки" упало дерево. Автомобиль был сильно поврежден. В частности, были разбиты фары, помят капот, правое крыло, дверь и т. д. Владелец авто обратился в полицию.

"В полиции зафиксировали факт случившегося. Затем мы обратились к эксперту для оценки нанесенного ущерба. С результатами экспертизы мы с доверителем обратились в суд для взыскания суммы ущерба, расходов по оценке ущерба, расходов по оплате услуг представителя, расходов по оплате госпошлины и т. д.", — рассказал автоюрист, работавший по делу, Сергей Кайзеров.

Согласно материалам суда, ответчиками выступали администрация Октябрьского района, УК "Многоквартирные дома", администрация Самары, департамент городского хозяйства и экологии, УК "Грас", МП "Благоустройство". Часть ответчиков в суд не являлась, остальные возражали против удовлетворения иска. Тем не менее, служители Фемиды постановили большую часть требований истца удовлетворить и в пользу владельца взыскали 466 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4