Гендиректор "Зенита" о переходе Сергеева в "КС": "Мы слухи не комментируем"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего "Зенита" Ивана Сергеева в "Крылья Советов", пишет sport-express.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иван Сергеев вернется в самарский клуб.

"Мы слухи не комментируем!" — сказал Медведев источнику.