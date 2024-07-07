Гендиректор "Зенита" о переходе Сергеева в "КС": "Мы слухи не комментируем"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего "Зенита" Ивана Сергеева в "Крылья Советов", пишет sport-express.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что Иван Сергеев вернется в самарский клуб.
"Мы слухи не комментируем!" — сказал Медведев источнику.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!