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Транспорт Транспорт и связь

"СамараАвтоГаз" обязали выплатить 4,9 млн рублей из-за утраты автобусов

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску муниципального предприятия "Пассажиравтотранс" к ООО "СамараАвтоГаз". Причиной разбирательства стала утрата транспортных средств.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Пассажиравтотранс" был единственным муниципальным автобусным перевозчиком Самары. Он перестал работать в 2018 году из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк передали в аренду ООО "СамараАвтоГаз". Компания начала обслуживать муниципальные автобусные маршруты и делает это до сих пор.

ООО "СамараАвтоГаз" связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году компания перешла под контроль московского перевозчика "Ранд-Транс". При этом учредителями организации значатся физические лица — Александр Судаков и Усман Джамбулатов.

 

"Пассажиравтотранс" банкротить не стали и даже планировали вернуть к перевозкам. Весной прошлого года МП подало иск против "СамараАвтоГаза", в котором потребовало обязать компанию выплатить 11,39 млн руб. В такую сумму предприятие оценило убытки по договору аренды, понесенные в связи с утратой 14 транспортных средств.

Судя по материалам дела, речь идет об автобусах ЛиАЗ. Один из них горел, остальные, по всей видимости, вышли из строя по другим причинам.

По делу назначили проведение судебной экспертизы. Специалисту поручили выяснить причину возгорания ЛиАЗа, а также оценить остаточную рыночную стоимость этого и других автобусов из списка. Процесс был остановлен на период с октября 2023 года по март 2024 года.

4 июля, после ознакомления всех сторон с результатами экспертизы, суд вынес решение. "СамараАвтоГаз" обязали выплатить "Пассажиравтотрансу" 4,89 млн рублей. Почему сумма была так снижена, в постановлении арбитража не раскрывается.

Между тем "Пассажиравтотранс" готовят к ликвидации

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