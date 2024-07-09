Жительница Сызрани отсудила 0,5 млн рублей у предприятия, по вине которого затопило ее жилой дом

ООО "Сызраньводоканал" через суд выплатило 548 тыс. рублей семье, чей дом затопило в результате аварии на водопроводе. Решение суда о взыскании материального ущерба, причиненного недвижимому имуществу, вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

17 января 2023 года на наружном центральном водопроводе ХВС в Сызрани произошла авария. В результате подтопило жилой дом с хозяйственной постройками. В ООО "Сызраньводоканал" последствия авария устранили несвоевременно, из-за чего семья истца оказалась заблокирована в своем доме в окружении воды, превратившейся впоследствии в каток.

Экспертиза показала, что основной удар на себя приняли фундамент, завалинка жилого дома и фундамент хозпостройки. Поврежденное имущество нуждалось в ремонте, и истец обратилась в суд с иском к ООО "Сызраньводоконал" о взыскании материального ущерба. Судебной экспертизой установлен размер ущерба 548 872 рубля.

ООО "Сызраньводоконал" в качестве причины залива подтопления дома указывало паводковые воды. Однако доказательств, подтверждающих наступление ЧС в Сызрани в связи с паводком в период с 17 января по 1 мая 2023 года, материалы дела не содержат.

"Решением Сызранского городского суда Самарской области от 27 марта 2024 года были удовлетворены исковые требования о взыскании с ООО "Сызраньводоканал" материального ущерба в размере 548 872 рублей, судебных и почтовых расходов", - отмечается в сообщении.

Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу ООО "Сызраньводоканал", изучив материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции и решение Сызранского городского суда Самарской области от 27 марта оставила без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.