Напали на цыган и бизнесмена: суд оставил за решеткой организатора "банды столяра"

Самарский областной суд недавно оставил в силе решение Новокуйбышевского городского суда об отказе в освобождении основателя местной банды. Владимира Салдаева ранее осудили к 21 году колонии строгого режима за целый ряд преступлений.

"Приговором Самарского областного суда в 2008 г. Салдаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК РФ ("Создание банды"), ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору"), п. "а, в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный организованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"), п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек, совершенное организованной группой, сопряженное с разбоем, а также покушение на убийство еще двух человек")", — рассказывали в прокуратуре Самарской области.

Как следует из некоторых опубликованных решений суда (мужчина с подельниками обжаловал приговор), Салдаев осознанно решил организовать банду. Он узнал об освобождении из колонии знакомого Пикулева и встретился с ним для разговора. Основные договоренности между сторонами были достигнуты. Салдаев поселил Пикулева в принадлежащем ему столярном цеху, обеспечил огнестрельным оружием. А дальше, будучи должен крупные суммы денег, начал готовить вооруженные нападения. В частности, как следует из материалов дела, спланировал, подготовил и организовал вооруженное разбойное нападение на цыган, от совершения которого отказались другие участники. А кроме того, готовил разбойные нападения на других лиц и магазин. Также Салдаев организовал вооруженное нападение и убийство на предпринимателя Р. и его работников.

"Суд установил, что Салдаев, создав и возглавив в 2006 г. банду для нападения на граждан и организации, в феврале 2007 г. вместе с сообщниками расстрелял из автомата двух человек и завладел их 25 тыс. рублей. Еще два человека смогли спастись от бандитов, переплыв реку", — рассказали также в прокуратуре Самарской области.

В итоге трое членов банды получили реальные сроки и были обязаны судом выплатить крупные по тем временам суммы в пользу потерпевших. Салдаев сейчас отбывает наказание в исправительной колонии № 3, но периодически пытается получить одобрение суда для выхода из-за решетки. Пока служители Фемиды в этом отказывают.