Самарец планировал заработать на героине и получил семь с половиной лет колонии

В Самаре вынесли приговор безработному местному жителю, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июне — августе 2023 г. мужчина договорился с неизвестным о распространении запрещенных веществ в Самаре и забрал из тайника 39 г героина. Наркотик он хранил дома, чтобы позже перепрятать. В августе 2023 г. мужчину задержали.

Самарцу назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.