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Суды Происшествия

Жителя Самары осудили за мошенничество с SMS

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли приговор неоднократно судимому местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве и краже с банковского счета. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С января по июль 2018 г. злоумышленник рассылал на случайные номера SMS о списании денег со счета и необходимости связаться с сотрудником банка по указанному номеру. Владельцы счетов перезванивали и по указанию фальшивого сотрудника переводили деньги на счет мошенника. У 22 жертв похитили 235 тыс. рублей.

Подсудимый не признал вины, но рассказал, что поступившие ему средства снимал по просьбе знакомого, с которым ранее отбывал наказание, и передавал неизвестным.

Суд приговорил самарца к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима.

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