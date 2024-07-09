Жителя Самары осудили за мошенничество с SMS

В Самаре вынесли приговор неоднократно судимому местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве и краже с банковского счета. Об этом сообщает региональная прокуратура.
С января по июль 2018 г. злоумышленник рассылал на случайные номера SMS о списании денег со счета и необходимости связаться с сотрудником банка по указанному номеру. Владельцы счетов перезванивали и по указанию фальшивого сотрудника переводили деньги на счет мошенника. У 22 жертв похитили 235 тыс. рублей.
Подсудимый не признал вины, но рассказал, что поступившие ему средства снимал по просьбе знакомого, с которым ранее отбывал наказание, и передавал неизвестным.
Суд приговорил самарца к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!