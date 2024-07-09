Житель Самарской области заплатит за ложный донос

Октябрьский городской суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу о ложном доносе. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В марте 2024 г. местный житель пришел к полицейским с заявлением о том, что у него украли инструменты стоимостью 7,5 тыс. рублей. Правоохранители начали проверку и выяснили, что информация о краже ложная. Часть инструментов мужчина сам сдал в ломбард.
В суде мужчина признал вину. Ему назначили штраф 20 тыс. рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!