Житель Самарской области заплатит за ложный донос

Октябрьский городской суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу о ложном доносе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В марте 2024 г. местный житель пришел к полицейским с заявлением о том, что у него украли инструменты стоимостью 7,5 тыс. рублей. Правоохранители начали проверку и выяснили, что информация о краже ложная. Часть инструментов мужчина сам сдал в ломбард.

В суде мужчина признал вину. Ему назначили штраф 20 тыс. рублей.