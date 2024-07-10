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Сбер обслужил более 14 тысяч человек в офисах новых регионов за первые 14 дней работы

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 июня, когда Сбер открыл свои первые партнёрские и мобильные офисы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сотрудники банка обслужили 14,4 тыс. человек и провели более 23 тыс. операций в этих регионах.

Чаще всего клиенты оформляют дебетовые карты и устанавливают мобильное приложение СберБанк Онлайн. За две недели выдано 8,5 тыс. карт и установлено приложений на 6,3 тыс. устройств. Также люди открывают вклады, оформляют кредитные карты и подписку СберПрайм, активно пользуются банкоматами. Жители регионов оформили первые ипотечные кредиты.

За время работы Сбера в новых регионах предприниматели открыли более 100 расчетных счетов и оформили столько же бизнес-карт. Клиенты подключают пакеты услуг, торговый эквайринг, зарплатные проекты. Объем кредитных заявок корпоративных клиентов превысил 500 млн рублей.

Офисы банка в новых территориях начали работать в конце июня. На подготовительном этапе, 25 июня, заработали 26 офисов в МФЦ и на площадках других партнёров, была развёрнута группа мобильных "офисов на колёсах" из 16 специально разработанных и оборудованных микроавтобусов. 28 июня открылись первые четыре стандартных офиса в Донецке, Луганске и Красном Луче. Сбер обслуживает во всех офисах розничных клиентов, а в полноформатных отделениях Донецка и Луганска и в одном из партнерских офисов Луганска услуги могут получить и юрлица. Сбер установил более 70 банкоматов в новых регионах.

Жителям новых территорий доступен весь спектр продуктов и услуг Сбера, включая ипотеку. В офисах банка жители ДНР и ЛНР могут оформить льготную ипотеку для покупки готового или строящегося жилья в ДНР и ЛНР. Минимальная ставка по программе на Домклик составляет 2% при применении страхования жизни и здоровья. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей. Минимальный размер первоначального взноса — от 10,1% стоимости жилья. Также жителям этих регионов доступны базовые ипотечные программы Сбера.

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