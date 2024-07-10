Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова прокомментировала "Прямую линию" главы региона Вячеслава Федорищева.

"Вячеслав Андреевич демонстрирует совершенно новый стиль управленческой работы в Самарской области. Его прямое, открытое общение с людьми повышает уровень доверия и одобрения населения, а также ответственность исполнителей в решении поставленных задач, обязывает органы исполнительной власти, руководителей всех уровней — от муниципальных до федеральных — прислушиваться к оценке врио губернатора. Он умеет выстраивать взаимоотношения с руководителями

федеральных структур власти и депутатами всех уровней, что показывает и его дипломатическое мастерство", - сказала Гальцова.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области подчеркнула, что за такой короткий промежуток времени Вячеслав Андреевич, на основе общения с людьми, сумел определить приоритетные направления по улучшению качества жизни населения Самарской области. "Те проблемы,

которые он обозначил, уже нашли свое отражение и решение в законе о бюджете, который был принят на последнем заседании Самарской Губернской Думы. Это касается дольщиков, это касается и благоустройства, и транспорта, экологии, здравоохранения, рынка труда".

"Такая скорость вызывает уважение и дает надежду на то, что в Самарской области будут очень серьезные изменения к улучшению благополучия жителей, начиная от сельских поселений и заканчивая крупными городами. Радует, что Вячеслав Андреевич умеет слушать коллег и, в том числе,

опирается на положительный опыт, который был наработал в Самарской области по социально-экономическому развитию региона в разные годы, о чем он открыто говорит", - подчеркивает Гальцова.

При этом она отмечает: "Но в то же время глава региона смело и честно указывает на недостатки и

нерешенные вопросы уполномоченным органам и предлагает по-новому взглянуть на разрешение проблемных ситуаций. Вячеслав Федорищев призывает всех работать на результат, на улучшение жизни каждого человека, особое внимание уделяет участникам СВО и их близким, многодетным семьям и другим категориям, нуждающимся во внимании органов власти. Итог его открытости — тысячные обращения. Очень хорошо, что они на контроле врио губернатора. Уверена, что все наказы жителей будут реализованы".