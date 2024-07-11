Судимый самарец получил новый срок за нападение на 80-летнюю женщину

В Самаре полицейские раскрыли разбойное нападение на 80-летнюю пенсионерку. Незнакомец проследовал за пожилой женщиной в подъезд, где похитил у нее сотовый телефон, а затем несколько раз ударил потерпевшую головой о перила и скрылся. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Промышленного района обратилась 80-летняя женщина. Она рассказала, что в подъезде дома по ул. Ново-Вокзальной на нее напал неизвестный.

Пенсионерка пояснила, что при входе в подъезд обратила внимание на неизвестного ей мужчину, и, когда зашла в помещение, незнакомец проследовал следом. Через несколько секунд, когда она нажала на кнопку вызова лифта, неизвестный попытался вытащить из кармана ее пальто сотовый телефон. Затем, схватив за плечи и несколько раз ударив головой о перила, выбежал из подъезда с гаджетом в руке. Женщина потеряла равновесие и упала на колени.

Сотрудники уголовного розыска изъяли и изучили видеозаписи с камеры домофона и установили приметы разыскиваемого. В тот же день недалеко от места преступления полицейские задержали 48-летнего мужчину. Тот признался в содеянном. При нем оперуполномоченные обнаружили похищенный сотовый телефон.

Ранее неоднократно судимому и безработному самарцу было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Грабеж".

Промышленный районный суд Самары собранные доказательства признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев и пять дней в ИК особого режима. Также принято решение о взыскании 50 000 рублей в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда.