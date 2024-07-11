В Самарской области районного начальника из Росгвардии подозревают в превышении полномочий

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении одного из руководителей районного отдела Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии (ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области). Об этом сообщает региональное УФСБ.
Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранителей, подозреваемый занимался охраной объектов в Сергиевском районе без заключения договоров. Выявлено восемь таких случаев, а ущерб составил 350 тыс. рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 286 УК РФ.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки