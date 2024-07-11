В Самарской области районного начальника из Росгвардии подозревают в превышении полномочий

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В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении одного из руководителей районного отдела Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии (ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области). Об этом сообщает региональное УФСБ.