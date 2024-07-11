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Преступления Происшествия

Появились подробности задержания ФСБ экс-начальника из Росгвардии Сергея Кузнецова

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий стал бывший начальник Сергиевского ОВО майор полиции Сергей Кузнецов. Его подозревают в охране объектов в Сергиевском районе Самарской области без заключения договоров.

Напомним, ранее ФСБ сообщила, что вскрыто восемь эпизодов. Ущерб составил 350 тыс. рублей. Уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ возбудили сотрудники Красноярского отдела СУ СКР по Самарской области.

По предварительным данным, получаемые деньги подозреваемый мог класть "в карман". Сейчас расследование продолжается.

Интересно, что одним из самых громких задержаний в Росгвардии стало задержание экс-замглавы управления по Самарской области Дмитрия Сазонова. По данным следствия, он годами получал взятки от ОПГ "Законовские". Недавно Сазонову заменили реальное лишение свободы на принудительные работы.

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