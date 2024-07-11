Бизнес-адвокат Людмила Сенилова: "Бизнесу надо готовиться к большим переменам"

Далеко не все представители бизнеса еще до конца осознали неотступность грядущей налоговой реформы и глубину предстоящих революционных изменений, которые она с собой несет. Повышение НДФЛ, фактическая отмена "упрощёнки", НДС без вычетов и прочие важные перемены. Как выживать бизнесу в условиях совершенствования налогового законодательства? Своими размышлениями об этом делится бизнес-адвокат Самарской областной коллегии адвокатов и основатель ООО "Юридический центр "СТАН" Людмила Сенилова. Она считает, что ответственным предпринимателям надо уже сейчас готовиться к будущим нововведениям.

— Что следует ожидать от предстоящей налоговой реформы?

— Как объявил Минфин, в условиях санкционного давления и повышенного запроса общества и бизнеса на справедливость потребовалось увеличить налоговую нагрузку. Были обозначены основные параметры грядущей налоговой реформы. Рассмотрим наиболее существенные и актуальные из них, акцентируя внимание на юридических аспектах закона.

Итак, произойдет изменение ставок по налогу на доходы физических лиц. 10 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект о пятиступенчатой прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Налог 13% сохранится только для тех, кто будет получать в год меньше 2,4 млн руб. Если доход будет свыше 50 млн в год, ставка достигнет 22%. Соответственно, индивидуальные предприниматели (ИП), которые применяют основную систему налогообложения (ОСН), будут платить НДФЛ точно так же.

Повышается ставка по дивидендам, процентам по вкладам, доходам от продажи ценных бумаг. Она составит 15%, если доход превысит 2,4 млн руб. в год (до сих пор порог был 5 млн руб.).

Отдельным блоком в законопроекте идет поддержка семей с детьми. Возврат 7% уплаченного НДФЛ семьям с двумя и более детьми планируют применять с 01.01.2026.

Существенные изменения касаются упрощенной системы налогообложения (УСН). Здесь увеличивается порог доходов до 450 млн руб., увеличивается порог по остаточной стоимости основных средств со 150 до 200 млн руб.

Одно из самых ощутимых нововведений — фактическая отмена УСН при доходах свыше 60 млн рублей в год. То есть, если компания зарабатывает больше этой суммы, она обязана платить НДС (а в некоторых случаях еще и без вычетов — "оборотный налог"!). 5% при доходах от 60 до 250 млн и 7% от 250 до 450 млн руб. И это уже никакая не "упрощенка", ОСН в этом случае для кого-то становится более экономически целесообразной.

При этом на упрощенке остаются две базовые ставки — 6% (доходы) и 15% (доходы минус расходы).

Таким образом, появляется НДС и увеличенный налог на прибыль.

Налог на прибыль увеличится до 25% (без прогрессивной шкалы). Где-то могут сработать и помочь предусмотренные инвестиционные вычеты для организаций из приоритетных отраслей, которые еще предстоит определить правительству. Права на вычет точно не будет у иностранных организаций — налоговых резидентов РФ, получателей государственной поддержки (участников СЗПК), кредитных организаций и многих производителей подакцизных товаров.

Очень важный аспект! В Налоговый кодекс вносятся понятия дробления бизнеса и добровольного отказа от него, а также описаны условия амнистии по дроблению. Если предприниматель добровольно отказывается от таких схем дробления бизнеса в 2025 и 2026 годах и добровольно доплачивает налоги за период 2022–2024 годов, ему предоставляется прощение — амнистия. То есть можно дожидаться проверки налогового органа относительно наличия признаков дробления, а можно и самостоятельно проанализировать сейчас все риски и выстроить рациональную структуру ведения бизнеса.

Кого-то из среднего и крупного бизнеса коснутся изменения в земельном налоге. Если кадастровая стоимость участка составит более 300 млн, местные власти смогут устанавливать ставку налога 1,5%, что в 5 раз больше действующего сейчас лимита 0,3%.

С 2025 года для недвижимости с кадастровой стоимостью свыше 300 млн руб. региональные власти смогут устанавливать ставку налога на имущество до 2,5%.

И абсолютно всех участников рынка затронет рост госпошлины. Если раньше в Росреестре для физлиц она составляла 2000 руб., для юридических лиц 22000 руб., то сейчас она будет зависеть от цены сделки. К примеру, если цена сделки для юрлица больше 22 млн руб., госпошлина составит 0,1% от цены, но не больше 1 млн руб. Для физлица — при сделке больше 20 млн руб. пошлина будет 0,01% от стоимости сделки, но не больше 500 тыс. руб.

Фактически все это делается во исполнение послания президента РФ Федеральному собранию. То есть мы видим наступление масштабной налоговой реформы, названной в послании "модернизацией нашей фискальной системы" и состоящей в "более справедливом распределении налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы". Ясно то, что надвигающиеся реформы ведут к более реальной оценке состояния нашей экономики в целом.

— Как бизнесу реагировать на это? Как жить дальше?

— Бизнес, безусловно, как и во все времена, будет приспосабливаться к новым реалиям. Кто-то будет интересоваться сохранением прав на спецрежимы или льготы, кто-то займется разукрупнением, чтоб не быть крупнейшим налогоплательщиком, диверсифицировать риски. Потребуется защита активов, применение комбинаций ОСН и спецрежимов, тщательное планирование по налогам с доходов физических лиц, снижение рисков налоговых схем.

Считаю важным обратить внимание предпринимателей на тот факт, что Федеральная налоговая служба утвердила план своей работы до 2029 года. Налоговая инспекция планирует пристально следить за всеми бизнес-процессами, применяя все имеющиеся автоматизированные алгоритмы. Во-первых, планируется отказ от деклараций. То есть предполагается, что все будет настолько прозрачно и контролируемо, что вся информация и так постоянно будет находиться в поле зрения надзорных органов, а сумма налогов будет насчитываться автоматически. Второе важнейшее направление в их работе — это выявление налоговых схем и борьба с уклонением от уплаты налогов. Особенно под пристальным вниманием окажется оплата НДС.

Все контрольно-аналитические мероприятия ФНС будут исполняться с применением дистанционных автоматизированных инструментов. На максимальной автоматизации всех процессов делается особый акцент. Так, с судебными органами устанавливается электронный документооборот, а жалобы планируется рассматривать в режиме ВКС (видеоконференцсвязи). Кроме того, будет создана единая платформа налогоплательщиков с указанием их рейтинга надежности, и эта база станет достоянием других органов. Это может повлиять и на решение о выдаче вашей компании субсидий, о предоставлении различных преференций, о выдаче кредита и пр.

То есть налоговый контроль усилится. При этом он все больше "цифровизируется", налоговые органы будут все шире применять искусственный интеллект, аналитические процедуры и профилактические мероприятия, разнообразные способы "побуждения" налогоплательщиков к "добровольной" доплате налогов.

При всей революционности реформ полагаю, что бизнесу и предпринимателям не стоит впадать в панику. Для многих это станет поводом пересмотреть структуру своего бизнеса, реально оценить риски и, возможно, применить другие, более оптимальные на настоящий момент механизмы. Я готова помочь представителям бизнеса разобраться в вероятных рисках (aoniva.ru/stan), произвести индивидуальный экспресс-анализ и моделирование решений по налоговому планированию.