"Т Плюс" обследует теплосети Новокуйбышевска с помощью робота-диагноста

Специалисты Новокуйбышевских тепловых сетей Самарского филиала ПАО "Т Плюс" приступили к проверке технического состояния подземного трубопровода, проходящего под улицей Суворова. В ближайшее время энергетики обследуют инженерные коммуникации на пересечении ул. Белинского и ул. Горького, а также под ул. Островского. Этим летом роботизированный диагностический комплекс проверит 766 метров тепломагистрали Новокуйбышевска. Для этого не потребуется вскрывать дорожное полотно и приостанавливать автомобильное движение.
Напомним, что в Самарской области диагностическим комплексом "Т Плюс" обследует трубы с 2021 года. При погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети робот определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.
"Внутритрубный метод диагностики коммуникаций очень эффективен. Он уже позволяет обследовать трубопроводы без вскрытия дорог и тротуаров в районах с плотной жилой застройкой, транспортных развязок. Этот вид диагностики минимизировал, а где-то и полностью исключил неудобства для горожан. Опираясь на результаты работы роботизированного комплекса, мы анализируем выявленные дефекты и принимаем решение по оперативной замене небольших участков трубы или целесообразность включения в план на будущие периоды", — рассказал технический директор — главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.
Отметим, что технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. Эта методика дополняет традиционные способы проверки тепловых сетей.
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Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.