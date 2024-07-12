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"Т Плюс" обследует теплосети Новокуйбышевска с помощью робота-диагноста

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Новокуйбышевских тепловых сетей Самарского филиала ПАО "Т Плюс" приступили к проверке технического состояния подземного трубопровода, проходящего под улицей Суворова. В ближайшее время энергетики обследуют инженерные коммуникации на пересечении ул. Белинского и ул. Горького, а также под ул. Островского. Этим летом роботизированный диагностический комплекс проверит 766 метров тепломагистрали Новокуйбышевска. Для этого не потребуется вскрывать дорожное полотно и приостанавливать автомобильное движение.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Напомним, что в Самарской области диагностическим комплексом "Т Плюс" обследует трубы с 2021 года. При погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети робот определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.

"Внутритрубный метод диагностики коммуникаций очень эффективен. Он уже позволяет обследовать трубопроводы без вскрытия дорог и тротуаров в районах с плотной жилой застройкой, транспортных развязок. Этот вид диагностики минимизировал, а где-то и полностью исключил неудобства для горожан. Опираясь на результаты работы роботизированного комплекса, мы анализируем выявленные дефекты и принимаем решение по оперативной замене небольших участков трубы или целесообразность включения в план на будущие периоды", — рассказал технический директор — главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Отметим, что технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. Эта методика дополняет традиционные способы проверки тепловых сетей.

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