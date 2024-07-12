Житель Самарской области сжег дом своей матери

Ставропольского районного суда Самарской области рассмотрел уголовное дело о поджоге. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В декабре 2023 г. обвиняемый приехал в дом матери в с. Ягодное. Он включил газ на кухне и в котле, а потом поджег занавеску и скрылся. В результате дом пенсионерки сгорел полностью. Сумма ущерба составила 1,8 млн рублей.
Суд приговорил поджигателя к двум годам принудительных работ и удовлетворил иск потерпевшей о возмещении ущерба.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!