Житель Самарской области сжег дом своей матери

Ставропольского районного суда Самарской области рассмотрел уголовное дело о поджоге. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2023 г. обвиняемый приехал в дом матери в с. Ягодное. Он включил газ на кухне и в котле, а потом поджег занавеску и скрылся. В результате дом пенсионерки сгорел полностью. Сумма ущерба составила 1,8 млн рублей.

Суд приговорил поджигателя к двум годам принудительных работ и удовлетворил иск потерпевшей о возмещении ущерба.