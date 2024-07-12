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Федеральная власть Власть и политика

Андрей Кислов: "Господдержка АПК повышает эффективность сельхозпроизводства"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сенатор от Самарской области Андрей Кислов принял участие в обсуждении актуальных вопросов исполнения Доктрины продовольственной безопасности России и развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса.

Совещание с участием сенатором, представителей федеральных органов власти и экспертного сообщества состоялось в Совете Федерации. В нем приняли участие сенаторы, представители Министерства сельского хозяйства России, Министерства науки и высшего образования России, Росстата, Россельхознадзора, руководители основных отраслевых объединений АПК и рыбохозяйственного комплекса.

Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. По его словам, вопросы обеспечения продовольственной безопасности находятся на постоянном парламентском контроле. Он подчеркнул, что совещание проходит во исполнение задач, поставленных президентом страны в послании Федеральному Собранию. Речь идет об увеличении объема производства российского АПК на четверть в сравнении с 2021 г., а экспорта в полтора раза.

"Продовольственная безопасность — одно из главных направлений обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны в долгосрочном периоде, фактор сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей социально-экономической политики и необходимое условие реализации стратегического приоритета — повышения качества жизни наших граждан", — отметил Сергей Митин.

По его словам, в доктрине определены национальные интересы государства в сфере продовольственной безопасности на долгосрочный период, предусматривающие повышение качества жизни российских граждан за счет достаточного обеспечения населения качественной и безопасной пищевой продукцией, устойчивое развитие и модернизацию сельского и рыбного хозяйства и инфраструктуры внутреннего рынка, развитие племенного животноводства, селекции растений, семеноводства и аквакультуры.

"Благодаря системным мерам государственной поддержки, предусмотренным этой программой, предприятия АПК демонстрируют значительные успехи по решению задачи обеспечения продовольственной безопасности".

Вместе с тем, на совещании было отмечено, что не в полной мере решены вопросы качественного улучшения и формирования здорового типа питания населения, повышения физической и экономической доступности безопасной и качественной пищевой продукции, самообеспечения отдельными продовольственными товарами. Работа по этим направлениям будет продолжена в период предстоящей осенней сессии. По итогам обсуждения будут подготовлены необходимые рекомендации для Правительства России и органов власти.

По словам сенатора Андрея Кислова, благодаря федеральным и региональным мерам поддержки в Самарской области ведется системная работа для укрепления продовольственной безопасности.

"В сфере агропромышленного комплекса региона реализуются несколько госпрограмм, направленных на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Действуют ведомственные целевые программы, которые предусматривают развитие разных отраслевых направлений".

По мнению парламентария, одна из главных целей мер господдержки — комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства, которая позитивно влияет на укрепление продовольственной безопасности и региона, и страны в целом.

"В условиях санкций перед нами стоит задача увеличить собственное производство продуктов, заполнить свободные ниши. Реализация госпрограмм активно этому способствует", — отметил сенатор.

Гид потребителя

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